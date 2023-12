Amerigo Vespucci, diario immaginario

Firenze, 22 dicembre 2023 – Amerigo Vespucci, lo scopritore del Nuovo Mondo, si racconta nel diario immaginario scritto da Andrea Claudio Galluzzo e intitolato Tra oceano e stelle. Il libro sarà presentato dall’autore e dall’editore Antonio Pagliai giovedì 28 dicembre alle 18.00 nel Caffè del Teatro Niccolini (Via Ricasoli, 3) all’interno del ciclo «Niccolitudini».

Galluzzo, fiorentino classe ’69, vive e lavora tra Toscana, Emirati Arabi, Cina ed America. Autore e ricercatore, da sempre amante della storia antica e della letteratura, conduce studi di antichità greca e romana, archeologia, filologia classica e biblica. Grazie a un efficace espediente letterario, ha dato voce al grande esploratore e cartografo fiorentino che tra il 1499 e il 1502 compì due viaggi attraverso l’Atlantico – uno su mandato del re di Castiglia, l’altro per il sovrano del Portogallo – fornendo per primo notizie di quel continente che, in una celebre lettera a Lorenzo di Pierfrancesco de’ Medici, definirà “Mundus Novus”.

La vita del Vespucci è un’avventura che partendo dalla Firenze del Quattrocento arriva a toccare i confini della terra: c’è spazio per la fanciullezza e gli studi presso il monastero di San Marco, poi l’attività commerciale e quella di banchiere per la famiglia Medici. Quindi l’amicizia con Cristoforo Colombo e con Alonso de Ojeda, i primi viaggi nelle Indie Occidentali, le grandi scoperte. Anche i suoi ultimi anni, spesi serenamente accanto alla moglie Maria, lo vedranno cartografo e insegnante di navigazione, segno di una passione mai sopita che è stata vera e propria ragione di vita.

“Mai ho ambito a titoli o ricchezze”, scrive nei suoi ultimi giorni. “Ho desiderato unicamente vedere il mondo, conoscere le stelle e donare, senza interesse, le mie conoscenze agli uomini di buona volontà”.