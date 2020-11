Amazon pronta a un impegno speciale per le festività natalizie

La multinazionale americana incentiva i dipendenti della propria rete logistica. Anche la la Cantina Sociale Colli Fiorentini sbarca sulla grande piattaforma di e-commerce

Scendono di nuovo in piazza a Firenze, questo pomeriggio, le Mascherine Tricolori. E lo fanno alle ore 16, alla Loggia del Porcellino, per manifestare contro Amazon e a favore dei piccoli commercianti, con lo scopo di invitare tutti gli italiani a effettuare, a Natale, più acquisti possibili nei negozi e non su internet.

Il titolo della manifestazione è "Natale senza Amazon" ed ha anche lo scopo di "richiamare l'attenzione dei fiorentini, ai quali vengono chiesti sacrifici enormi in tempi di pandemia, sul fatto che il colosso di Jeff Bezos sta decuplicando vendite, ricavi e utili in un regime di totale esenzione dalle tasse in Italia. Nel totale silenzio del Governo che fa finta di niente e si guarda bene dal battere cassa nei confronti delle grandi multinazionali che operano in rete" affermano le Mascherine Tricolori.

Appuntamento, quindi, oggi pomeriggio in una piazza storica e simbolica di Firenze, rappresentativa del tessuto commerciale e artigianale tradizionale cittadino, messo sempre più a rischio di estinzione dalla gestione economica fallimentare dell'esecutivo nazionale.

Proprio in queste ore Dave Clark, SVP Amazon Operations, ha annunciato che in occasione del picco di quest’anno tutti i dipendenti della rete logistica dell’azienda riceveranno uno speciale riconoscimento economico per un totale di oltre $500 milioni in tutto il mondo. In Italia, i dipendenti del settore logistico e i dipendenti dei fornitori, inclusi i corrieri che si occupano delle consegne di Amazon Logistics, che lavoreranno con noi dal 1 dicembre al 31 dicembre, avranno diritto a un riconoscimento economico di 300 euro lordi, se impiegati a tempo pieno e un importo riproporzionato, se lavorano con contratti part-time. Solo in questo trimestre l’azienda investirà oltre $750 milioni in retribuzione supplementare per la forza lavoro impegnata nella rete logistica. Ciò porta la spesa totale per incentivi economici prevista nel 2020 a oltre $2,5 miliardi a livello globale, inclusi $500 milioni di riconoscimento economico corrisposti all'inizio di quest'anno.

Anche la Cantina Sociale Colli Fiorentini Valvirginio debutta su Amazon. Il primo vino a sbarcare sul colosso delle vendita on line è il Chianti Classico “Nero dei Venti”: “Abbiamo scelto, in collaborazione con l'Istituto del Commercio Estero, di offrire ai nostri clienti uno strumento in più per poter acquistare il nostro vino di punta, oltre al nostro sito e ai nostri sette punti vendita dislocati sul territorio toscano”, spiega il presidente Ritano Baragli. “E ' un servizio, anche in vista delle feste natalizie, per venire incontro a quei clienti, nuovi o affezionati, che in questo periodo di emergenza sanitaria e restrizioni hanno difficoltà a spostarsi e raggiungere i punti vendita”. “L’e-commerce in questo difficile periodo, in cui la grande distribuzione ha retto, ma abbiamo perso quasi tutte le vendite di ristoranti ed enoteche che rappresentavano il 30% del nostro fatturato - ha aggiunto Baragli - può essere un ulteriore canale di vendita. Noi siamo ottimisti, vedremo i risultati”. L'obiettivo è estendere la vendita on line anche ad altre etichette della Cantina.

Lo sbarco su Amazon di “Nero dei Venti” è legato anche a un'altra “prima volta” della Cantina Sociale Colli Fiorentini: la sponsorizzazione di una gara di golf, il Trofeo Valvirginio, che si svolgerà domani, sabato 28 novembre, al Golf Club Parco di Firenze. I vincitori della gara riceveranno in premio proprio “Nero dei Venti”. Chi, dopo averlo assaggiato in occasione del torneo, vorrà acquistarne altre bottiglie potrà farlo comodamente anche on line, sul sito e-commerce più famoso.

“Siamo lieti di promuovere per la prima volta un torneo di golf, uno sport che è possibile pratica in sicurezza, anche durante la pandemia, e di farlo al Parco di Firenze, un club del nostro territorio”, commenta Ritano Baragli.

La gara, su percorso a 9 buche (con partenze dalle ore 9.20 dalle ore 11.50 e dalle ore 13.30), prevede premi per il primo classificato lordo, il primo e il secondo classificato assoluti, i primi nelle categorie super senior, lady, e hcp 54 (per info e prenotazioni: 055/785627).