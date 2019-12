Alzabandiera solenne alla Caserma Predieri

Firenze: presente il Generale Lamanna, l'Esercito ha fatto gli auguri alla città in vista delle prossime Feste. Per il Comune c'era Il presidente del Consiglio comunale Milani

Il presidente del Consiglio comunale Luca Milani ha rappresentato l'amministrazione comunale alla cerimonia dell’alzabandiera in forma solenne alla caserma Predieri in via Aretina, 354, sede del Comando della Divisione Vittorio Veneto.

Un appuntamento, presieduto dal Comandante della Divisione “Vittorio Veneto” Generale di Divisione Carlo Lamanna, seguito dagli auguri dell'Esercito in vista delle prossime festività.