Alvaro Andreucci è stato trovato morto a Rovezzano

Il corpo senza vita dell'anziano malato di Alzheimer scomparso da giorni era vicino alla stazione. Giuliani: "Vicenda molto triste che ci deve interrogare una volta di più sulla realtà di famiglie lasciate sole ad affrontare una malattia terribile e insidiosa"

Dopo 13 lunghi giorni di ricerche e di angoscia, il fiorentino scomparso, Alvaro Andreucci, anziano, malato di Alzheimer, è stato trovato senza vita vicino alla stazione di Rovezzano, dove una telecamera lo aveva ripreso per l'ultima volta, qualche giorno fa, mentre si allontanava, con qualche vestito in mano. Aveva 83 anni ed era scomparso il 31 luglio. "Una vicenda molto triste che ci addolora - commenta la vice presidente del Consiglio comunale Maria Federica Giuliani - e che ci deve interrogare una volta di più sulla realtà di famiglie lasciate sole ad affrontare una malattia terribile e insidiosa che colpisce nonne e nonni. Mi stringo alla famiglia Andreucci in questo momento di dolore, a loro giunga l'affetto e il cordoglio di tutto il consiglio comunale di Firenze".