Alta Velocità: una mozione per i Frecciargento e Frecciabianca a Empoli

Giovanni Donzelli ottiene approvazione della fermata alla sua ultima seduta del Consiglio regionale

Quattro treni ad alta velocità attivi sulla tratta Genova-Roma - due Frecciargento e due Frecciabianca - faranno sosta per due minuti alla stazione di Empoli.

Fratelli d'Italia ha già presentato e fatto approvare l'analoga iniziativa anche in Comune ad Empoli grazie al capogruppo de "Il Centrodestra per Empoli" Andrea Poggianti. "Grazie alla proposta di Fratelli d'Italia l'alta velocità fermerà anche a Empoli. Il Consiglio regionale ha infatti approvato la mozione da noi presentata, che è stata accolta ed emendata dalla maggioranza. Siamo felici di essere arrivati a questo importante risultato. Una risposta concreta che arriva nella mia ultima seduta prima di lasciare il Consiglio regionale per trasferirmi alla Camera dei Deputati e che dimostra così la concretezza e l'attenzione di Fratelli d'Italia per i problemi del territorio" afferma il parlamentare Giovanni Donzelli.

Nello specifico la mozione approvata prevede che quattro treni ad alta velocità attivi sulla tratta Genova-Roma - due Frecciargento e due Frecciabianca - facciano una sosta di due minuti alla stazione di Empoli in fasce orarie differenti: due intorno alle 8, gli altri due poco dopo le 21. La mozione impegna comunque la Regione a non penalizzare in alcun modo il traffico dei treni pendolari. "Con un impatto risibile sulle tabelle di marcia - conclude Donzelli - ci sarà un importante beneficio per un comprensorio di centrale importanza, con i suoi oltre 150mila abitanti e un forte e caratteristico tessuto economico e imprenditoriale".