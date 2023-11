Alluvione Toscana, i moduli per la richiesta di risarcimento danni

A partire dal 2 novembre 2023 alcuni territori della Toscana sono stati colpiti da eventi meteorologici e calamitosi di eccezionale intensità.Il sistema della Regione Toscana è stato fin da subito in prima linea nei soccorsi, assistenza alla popolazione e ripristino.Il 3 novembre è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale e il Presidente della Regione è stato nominato Commissario per l’emergenza.

21 Novembre

Pubblicate domande di carattere generale nella sezione FAQ. La procedura online della Regione Toscana per i privati sarà attiva nel corso della settimana.

16 novembre

Sono stati pubblicati i moduli per la ricognizione dei danni a privati (Modello B1) e ad attività economiche e produttive (Modello C1) realizzati dal Dipartimento Nazionale e necessari per la richiesta danni provocati dagli eventi alluvionali.

I moduli compilati andranno caricati sulla procedura online di Regione Toscana che per i privati sarà attiva nel corso della prossima settimana, in corso di attivazione per le attività economiche e produttive. Appena verrà pubblicata ne daremo adeguata comunicazione.

Per le informazioni di compilazione dei modelli B1 e C1 sono presenti le note esplicative nella sezione FAQ

Si ricorda di tenere scontrini e fatture delle spese già sostenute e foto dei danni subiti.

15 novembre

- Individuati i comuni colpiti dagli eventi calamitosi del 2 novembre. Consulta l'ordinanza.- Firmata l'ordinanza per far svolgere i servizi educativi della prima infanzia nei territori colpiti se le sedi sono inagibili.

14 novembre

- Firmata l’ordinanza che permette i saldi alle attività economiche danneggiate di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato e di vendere i prodotti anche al di fuori dei locali di produzione e degli esercizi commerciali se non agibili.

Confconsumatori ha partecipato ad una riunione tra la Regione Toscana, le associazioni di categoria e le associazioni dei consumatori: a Confconsumatori è stata chiesta la disponibilità a collaborare alla ricognizione. La prossima riunione sarà dedicata al funzionamento della piattaforma.

Confconsumatori, oltre ad aver dato la propria disponibilità a collaborare per quanto possibile, ha fatto presente varie criticità dovute sia alla compilazione dei modelli da parte dei cittadini, in modo particolare da parte di chi non usa gli strumenti informatici, sia al fatto che si devono auto-certificare dei danni che devono essere coerenti con la perdita effettivamente subita, ma che poi comunque, oltre all'autocertificazione, devono essere accompagnati anche da una perizia redatta da un tecnico. Da contestare, perché ingiusto, anche il dover rinunciare al contributo per l’autonoma sistemazione da parte di chi chiede l'erogazione del contributo.

Dalle domande a carattere generale presenti sul sito della Regione si comprende come: “Per l'erogazione del contributo il Comune dovrà controllare l'intera documentazione a corredo, di cui fa parte la perizia. Vale la domanda a cui deve essere allegata la perizia.” Ad oggi inoltre non sono previsti rimborsi per le auto alluvionate.

Questa è solo la prima fase di ricognizione; seguirà la seconda fase, nella quale dovranno quantificati i danni finali sostenuti.

Confconsumatori rimane a disposizione per fornire informazioni e aiuto per il controllo delle polizze assicurative e l’eventuale aiuto nella compilazione della modulistica. Per prendere contatto con l’associazione è possibile chiedere un appuntamento via WhatsApp (al numero 380 4640227) o scrivendo una mail a confconsumatori.fipopt@gmail.com.