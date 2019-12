All'origine della Gratuità: festa del Volontariato in Palazzo Vecchio

Domattina 7 dicembre la cerimonia con il sindaco Nardella e il Cardinale Betori. Le chiavi della città a Marcos Zerbini e Cleuza Ramos. Nel corso dell’evento verrà assegnato il premio dedicato a Don Bargigia e il premio giornalistico nazionale "Comunicare la Gratuità"

Firenze, 6 dicembre 2019 - Rendere la propria vita una missione di pace, per aiutare chi ha bisogno, come ha fatto don Paolo Bargigia fermato solo dalla malattia. O come Marcos Zerbini e Cleuza Ramos, compagni nella vita e nella lotta contro la povertà in Brasile. Sono le storie che verranno raccontate e celebrate nell'edizione 2019 de "All'Origine della gratuità", evento che chiama a raccolta il mondo del volontariato organizzato da VolToNet, Compagnia delle Opere, Misericordia di Firenze con il sostegno di Cesvot e l'adesione di tantissime associazioni attive sul territorio.

L'appuntamento è domani, sabato 7 dicembre, alle 10.30 nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio a Firenze. La giornata si aprirà con i saluti del sindaco Dario Nardella e del Cardinale Giuseppe Betori.

Modera Stefano Parati, responsabile CDO Opere Sociali Toscana.

Ospiti d'eccezioni Marcos Zerbini e Cleuza Ramos che con la loro 'Associação dos Trabalhadores Sem Terra’, sin dagli anni 80', hanno costruito migliaia di case per i poveri delle favelas di San Paolo. Una storia di lotta contro la disuguaglianza e la ricchezza dei pochi a scapito di molti, che nel loro cammino hanno ispirato migliaia di persone. Oggi l’associazione conta centomila aderenti. Tra di loro c'è chi insegue il sogno di una casa e chi di un'istruzione universitaria. Nel 2009 Cleuza e Marco hanno ricevuto il Premio di beneficenza dalla Fondazione Deus Caritas Est in Italia, prima di loro San Giovanni Paolo II e Madre Teresa di Calcutta. Il premio in denaro è stato devoluto alla costruzione della Food Bank di San Francesco di Assisi che aiuta 2mila persone al giorno.

Per tutto questo e per quello che stanno ancora facendo, il sindaco Nardella consegnerà alla coppia le chiavi della città

Protagonista il volontariato, dunque, e torna per la terza volta, il “Premio Gratuità Don Paolo Bargigia”, dedicato al sacerdote che è stato portato via dalla Sla nel 2017 e che ha donato la sua esistenza agli altri, sia attraverso le sue missioni sia con l'insegnamento nelle scuole. Il riconoscimento andrà all'associazione che si è distinta per l'azione di supporto e solidarietà sul territorio.

Verrà assegnato anche il premio giornalistico nazionale, "Comunicare la gratuità", al giornalista che meglio ha saputo raccontare il lato altruista della società, portando all'attenzione di tutti un gesto, un'azione, un progetto nato per aiutare l'altro senza alcun tornaconto economico.

Nel corso della manifestazione verranno resi noti i risultati della XXIII Giornata Nazionale della Colletta Alimentare dello scorso 30 novembre