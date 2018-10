Allerta per vento forte a Firenze: consigli per la sicurezza

Scatterà a mezzanotte e si concluderà alle 16

Allerta per rischio vento forte domani a Firenze. Nel nuovo bollettino di valutazione delle criticità il centro funzionale regionale ha stabilito, per la zona che riguarda anche la nostra città, codice giallo da mezzanotte alle 16 di domani, martedì 2 ottobre. L'allerta riguarda, oltre Firenze, anche i Comuni di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Tavarnelle Val di Pesa.

Norme di comportamento all’aperto - Evitare le zone esposte, guadagnando una posizione riparata rispetto al possibile distacco di oggetti esposti o sospesi e alla conseguente caduta di oggetti anche di piccole dimensioni e relativamente leggeri, come un vaso o una tegola; evitare con particolare attenzione le aree verdi e le strade alberate. L’infortunio più frequente associato alle raffiche di vento riguarda proprio la rottura di rami, anche di grandi dimensioni, che possono sia colpire direttamente la popolazione che cadere ed occupare pericolosamente le strade, creando un serio rischio anche per motociclisti ed automobilisti.



Norme di comportamento in ambiente urbano – Se ci si trova alla guida di un’automobile o di un motoveicolo presta particolare attenzione perchè le raffiche tendono a far sbandare il veicolo, e rendono quindi indispensabile moderare la velocità o fare una sosta; prestare particolare attenzione nei tratti stradali esposti, come quelli all’uscita dalle gallerie e nei viadotti; i mezzi più soggetti al pericolo sono i furgoni, mezzi telonati e caravan, che espongono alle raffiche una grande superficie e possono essere letteralmente spostati dal vento, anche quando l’intensità non raggiunge punte molte elevate. In generale, sono particolarmente a rischio tutte le strutture mobili, specie quelle che prevedono la presenza di teli o tendoni, come impalcature, gazebo, strutture espositive o commerciali temporanee all’aperto, delle quali devono essere testate la tenuta e le assicurazioni.



Norme di comportamento in casa - Sistemare e fissare opportunamente tutti gli oggetti che nella tua abitazione o luogo di lavoro si trovino nelle aree aperte esposte agli effetti del vento e rischiano di essere trasportati dalle raffiche (vasi ed altri oggetti su davanzali o balconi, antenne o coperture/rivestimenti di tetti sistemati in modo precario, ecc.).

Previsione fino alle 24 di domani (fonte Cfr, Centro funzionale regionale):

oggi rovesci e temporali sparsi. Domani tendenza al miglioramento con isolati rovesci o temporali più probabili sul centro sud e in Appennino.



PIOGGIA: oggi, lunedì, precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio o temporale; le precipitazioni saranno possibili su tutto il territorio, ma sono attese più probabili e frequenti sulle zone centrali e settentrionali.

Si stimano cumulati medi fino a significativi sulle zone centro settentrionali, poco significativi altrove. Massimi generalmente fino a elevati o localmente molto elevati in Arcipelago e sulle zone centro settentrionali prossime alla costa. Intensità oraria generalmente forte.

Domani, martedì, possibili precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale, più probabili e frequenti sui settori appenninici, in Arcipelago e sulle zone centrali e meridionali; dal pomeriggio miglioramento con fenomeni isolati e limitati generalmente alle zone meridionali e ai settori appenninici orientali.

Si prevedono cumulati medi non significativi e massimi fino a elevati con intensità forte.



TEMPORALI: nel pomeriggio e nella sera di oggi, lunedì, possibilità di forti temporali in Arcipelago e sulle zone centro settentrionali della regione prossime alla costa; i temporali potranno essere associati a grandinate e colpi di vento; temporali a carattere sparso saranno possibili anche sui rimanenti settori della regione, associati ad occasionali colpi di vento e grandinate. Domani, martedì, possibilità di forti temporali nottetempo e al mattino in Arcipelago, associati a colpi di vento e grandinate. Temporali sparsi possibili anche sui settori appenninici e sulle rimanenti zone centrali e meridionali, associati ad occasionali grandinate e colpi di vento.



VENTO: domani, dalle prime ore, vento da nord est sulle zone centro settentrionali con forti raffiche.