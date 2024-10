Allerta meteo arancione a Empoli, Centro Operativo Comunale attivato

La Sala di Protezione Civile della Città Metropolitana di Firenze segnala che per le giornate 24 e 25 ottobre la Regione ha emanato: codice arancione per rischio idrogeologico-idraulico nel reticolo minore per la Valdelsa-Valdera-Valdarno Inferiore e Bisenzio-Ombrone PT.

Codice giallo per rischio idraulico nel reticolo principale per la sola Valdelsa-Valdera.

Codice giallo per rischio idrogeologico nel reticolo minore per Arno-Valdarno Superiore, Arno Firenze, Mugello Val di Sieve, Romagna Toscana.

Codice giallo per rischio temporali forti per Arno-Valdarno Superiore, Arno Firenze, Valdarno Inferiore, Valdelsa-Valdera, Bisenzio-Ombrone Pistoia.

Oggi giovedì precipitazioni sparse che diverranno, nella giornata di domani, venerdì, più diffuse e probabilmente più intense e abbondanti sulle zone costiere e su quelle più occidentali della regione.

Metrocittà raccomanda massima attenzione e prudenza alla guida e di tenersi aggiornati per il tramite dei canali ufficiali.

Ad Empoli, al fine di coordinare tutte le operazioni per far fronte a criticità e esigenze necessarie a garantire un'adeguata assistenza alla popolazione, in relazione al bollettino di valutazione delle criticità per Allerta codice Arancione, valido dalle 00:00 di oggi, giovedì 24 ottobre fino alle 23:59 di domani, venerdì 25 ottobre 2024, per il rischio idrogeologico-idraulico reticolo minore e temporali forti riguardo al territorio comunale di Empoli (Zona di allerta A4) con ordinanza 586 del 24 ottobre 2024, è stato attivato il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) di protezione civile. Il suddetto C.O.C. si trova a Empoli, in via del Castelluccio, 46 località Terrafino, nei locali del Centro Operativo Intercomunale di Protezione Civile dell'Empolese Valdelsa.

Il Centro Operativo Comunale è sotto la direzione del Responsabile di Protezione civile e comprende tutte le associazioni, gli organismi e le forze dell’ordine che fanno parte della Protezione Civile locale.Il Centro Operativo Comunale resterà attivo fino al ritorno alla normalità. Per le comunicazioni urgenti e le segnalazioni delle criticità è attivo h24 il Centro Situazione (CeSi) al n. 3356685863