Allerta maltempo, scuole chiuse in 4 grandi comuni fiorentini

In molte province toscane, scuole di ogni ordine e grado chiuse venerdì 14 marzo per l'allerta maltempo. La decisione è stata assunta in via precauzionale a seguito dell'allerta meteo codice arancio diramata dalla Regione Toscana per per rischio idraulico, rischio idrogeologico e rischio temporali forti

In Provincia di Firenze, scuole chiuse a Campi Bisenzio, Signa, Scandicci e Sesto Fiorentino oltre che, nell'Empolese, a Empoli e Fucecchio.

Nella vicina Provincia di Prato, invece, scuole chiuse nel capoluogo, Poggio a Caiano, Carmignano, Montemurlo, Vaiano, Vernio e Cantagallo.