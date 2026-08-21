Cronaca

​Allerta Arancione in Toscana

Annullati eventi, chiusi ciclopiste, cimiteri e parchi. Attenti ai corsi d'acqua minori

Redazione Nove da Firenze
Redazione Nove da Firenze
20 Agosto 2026 23:45
​Allerta Arancione in Toscana

La giornata di oggi era iniziata con la consueta stasi agostana, ma nel volgere di poche ore il quadro meteorologico ha subito una metamorfosi. Il passaggio dalla quiete estiva a un’allerta arancione coordinata non è un semplice cambio di stagione anticipato, ma un segnale di allarme che ha spinto i sindaci della regione a una mobilitazione preventiva senza precedenti. Non è solo la quantità d'acqua, ma il potenziale di danno: raffiche di vento, grandinate e la rapidità di risposta dei bacini idrici. In questo scenario, la prevenzione proattiva — ovvero decidere di fermare la vita pubblica prima ancora dell'arrivo dei fenomeni — diventa l’unico strumento per ridurre drasticamente i rischi per la cittadinanza.

Sindaci come Sara Funaro a Firenze, Francesco Pignotti a Bagno a Ripoli e Andrea Tagliaferri a Campi Bisenzio hanno firmato ordinanze contingibili e urgenti che vanno ben oltre la semplice chiusura dei giardini. Le restrizioni, attive dalle ore 22:00 del 20 agosto fino alle 18:00 del 21 agosto (con estensioni fino a mezzanotte in alcuni comuni come Impruneta), hanno riguardato cimiteri, aree gioco, impianti sportivi pubblici e privati, e perfino i chioschi nelle aree verdi.

Non si tratta di eccesso di zelo, ma di una valutazione rigorosa del rischio: la fragilità delle alberature sotto raffiche di vento estreme e la velocità dei temporali rendono questi luoghi potenziali trappole. Un'attenzione particolare è stata rivolta alla mobilità "leggera": a Firenze e Vaiano è scattato il divieto assoluto di transito sulle ciclopiste, con particolare riferimento alle rive dell'Arno e ai tratti critici tra Il Pozzino, Gamberame e La Cartaia.

Approfondimenti

La priorità assoluta è l'incolumità pubblica, come sottolineato nell'ordinanza firmata dalla Sindaca di Firenze:

Il termine tecnico che domina i bollettini del Centro Funzionale Regionale è "rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore". Per i cittadini, questo significa che il pericolo principale non viene dai grandi fiumi, ma da fossi, torrenti e piccoli corsi d'acqua che punteggiano il territorio. Questi bacini sono "nervosi": reagiscono alle piogge in tempi brevissimi, trasformandosi da rigagnoli in minacce concrete in pochi minuti. I dati tecnici a supporto dell'allerta sono inequivocabili e descrivono un potenziale evento estremo:

  • Cumulati di pioggia: previsti tra i 70 e i 100 mm, con punte locali che possono toccare i 150 mm.
  • Intensità oraria: si attendono rovesci violentissimi, con cadute d'acqua fino a 60-80 mm all'ora.
  • Tempistica: mentre il peggioramento generale inizia la sera del 20 agosto, per l'area dell'Arno-Valdarno Superiore la fase più critica è attesa a partire dalle prime ore di venerdì 21 agosto.

L'allerta ha imposto un totale "freezing" delle attività sociali e culturali, un sacrificio necessario per evitare assembramenti all'aperto in condizioni di pericolo. L'impatto economico e sociale è evidente nei rinvii e negli annullamenti che hanno colpito la Toscana:

  • Versilia: Il concerto di Mario Biondi a Marina di Pietrasanta è stato spostato dal 20 al 24 agosto.
  • Chianti e Val di Pesa: A San Casciano è stata annullata la proiezione cult di "Amici Miei – Atto II" nell'arena entro le mura; a Greve in Chianti, l'opera "Il Barbiere di Siviglia" alla Limonaia di Pescille è stata rinviata a data da destinarsi (confermata invece la replica del 22 agosto).
  • Giorgio Panariello: il suo spettacolo previsto per questa sera, nell’ambito della rassegna Mont’Alfonso Sotto Le Stelle, a Castelnuovo di Garfagnana, è rinviato a martedì 25 agosto,
  • Commercio: Annullato il mercato settimanale del venerdì a Grassina, una misura che colpisce direttamente l'economia locale del distretto di Bagno a Ripoli.

La gestione dell'emergenza passa anche per misure logistiche innovative. A Firenze, la Tramvia T1 ha visto la sospensione della fermata "Cascine" per tutta la durata dell'allerta, mentre a Ponte a Ema (Bagno a Ripoli), la collaborazione tra pubblico e privato ha permesso l'apertura straordinaria dei parcheggi della Coop e del cimitero locale per offrire un rifugio sicuro alle auto dei residenti, lontano dalle zone a rischio allagamento.

L'allerta del 20-21 agosto 2026 mette in luce la maturità del sistema di Protezione Civile toscano. Il coordinamento capillare tra la Regione e i Comuni — come dimostra l'attivazione immediata del Centro Operativo Comunale di Empoli e il potenziamento della pulizia di caditoie e pozzetti ordinato da Francesco Pignotti a Bagno a Ripoli — è l'unica difesa efficace contro un clima che non concede più margini di errore. La resilienza non è solo una parola tecnica, ma un comportamento collettivo: accettare il rinvio di un concerto o la chiusura di un parco è un atto di consapevolezza.

Notizie correlate
Tag
In evidenza