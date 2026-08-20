Maltempo, allerta gialla a Firenze poi arancione

Allerta meteo a Firenze. La Regione Toscana ha diramato una nuova allerta per la Città Metropolitana. Il peggioramento è previsto già dal tardo pomeriggio di oggi 20 agosto e proseguirà per tutta la giornata di domani 21 agosto.

Dal tardo pomeriggio di oggi 20 agosto scatta l'allerta gialla per rischio temporali forti per tutti i comuni del territorio metropolitano, ad esclusione dell'area Arno-Valdarno Superiore.

Dalla sera di oggi e per tutta la giornata di domani 21 agosto l'allerta sale ad arancione per rischio temporali forti su tutto il territorio metropolitano. Per l'area Arno-Valdarno Superiore l'allerta arancione partirà dalle prime ore del mattino di domani.

Per domani 21 agosto è prevista anche allerta gialla per rischio idraulico del reticolo principale nei comuni del Valdarno Inferiore, Valdelsa-Valdera e Bisenzio-Ombrone PT.

Secondo MetroFirenze e il Centro Funzionale Regionale è atteso un peggioramento dalla sera di oggi con forti temporali che domani saranno in estensione al resto della regione.

Associati ai temporali sono probabili grandinate e forti raffiche di vento.Si raccomanda prudenza: evitare zone golenali e sottopassi, non sostare sotto alberi e vicino a strutture precarie, guidare con attenzione per rischio allagamenti e grandine e seguire gli aggiornamenti ufficiali.

TRAMVIA - La fermata Cascine sospesa per allerta meteo dalle 22 di stasera, 20 agosto fino alle 18 di domani, venerdì 21 agosto.

La T1 viaggerà regolarmente e attraverserà le Cascine, ma non sarà possibile salire né scendere alla fermata nel parco.