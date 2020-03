Alle 2 di notte scatta l'ora legale: è l'ultima domenica di marzo

In tempo di Coronavirus l'allungamento delle giornate passa in sordina

In tempo di Coronavirus l'arrivo dell'ora legale (e il conseguente allungamento delle giornate) passa in sordina ma c'è.

Da domani 29 marzo le giornate si allungheranno: nella notte tra oggi sabato e domenica, alle 2, infatti scatta l'ora legale, che in gran parte dell'Europa entra in vigore dall'ultima domenica di marzo e finisce l'ultima domenica di ottobre. In pratica le 2 diventeranno subito le 3.

Le lancette dell'orologio andranno spostate un'ora avanti, se si tratta di procedimenti meccanici mentre l'ora dei cellulari in linea di massima si aggiorna da sola con le impostazioni della rete.