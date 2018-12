All’Auditorium Flog venerdi 14 dicembre Tommaso Piotta in concerto

Presentazione del nuovo album “Interno 7”, seguito dal live set di BRUSCO

Sono passati oltre vent’anni da quando, compagni del liceo Giulio Cesare, si incontravano per fare musica a Villa Ada a Roma. Oggi, nel 2018, Tommaso e Giovanni, o meglio Piotta e Brusco, con la musica ci lavorano e l’amicizia è rimasta tale e quale, insieme anche in uno speciale evento venerdì 14 dicembre all'Auditorium Flog W Live di Firenze.

Piotta, nome d’arte di Tommaso Zanello, è cantante, musicista e produttore attivo dagli anni '90 nella scena alternative, con un percorso che mescola popolarità e successi di massa e attività di impegno sociale, giornalismo, letteratura e teatro. Dalla metà dei '90 collabora con alcune formazioni, fra le quali Colle der Fomento e Ice One, costituendo la Taverna VIII Colle Roma, con cui inizia a produrre i primi inediti underground. Partecipa a tutti i live e ai primi album della crew, pubblicando brani come Funkadelico, Ciao Ciao o L'attacco dei Funkadelici 4. A questa formazione seguirà quella del Rome Zoo e poi Robba Coatta, con Turi e Squarta dei Cor Veleno.

Interno 7 è il nono album di Piotta. Un capitolo della sua carriera che rappresenta un concept sul tempo, la memoria, i ricordi, come quelli custoditi nella vecchia casa di famiglia, nei cassetti della stanza dove è cresciuto, in quell'Interno 7 che dà il titolo al disco. Una galleria di emozioni, di foto, di frammenti, di paesaggi, di storie, di volti, in un gioco continuo di luci e di ombre, e di quel "tempo ritrovato" di proustiana memoria.Il tempo passa, i ragazzini diventano grandi, i sogni si dileguano nel mondo reale, le persone care scompaiono, e indietro non si può tornare. Per questo -da tempo- il protagonista, che poi è Tommaso, non tornava in quell'Interno 7. Era il suo modo di restare felice, finché un trasloco forzato non l'ha costretto a fare i conti con il passato, e con tutto ciò che è stato. Di lui, di noi.

A seguire live set di Brusco, altro storico cantante italiano colonna portante della scena reggae nazionale, che contribuirà a rendere quest’evento più che un concerto, una festa della musica, in onore a “quei maledetti anni 90” ma anche a chi oggi ancora continua con passione e dedizione a fare musica e cultura.