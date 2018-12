All’Auditorium Flog sabato 15 dicembre i Neon in concerto con la formazione originale

“Psycho Killer Party” con la storia della New Wave italiana. Segue dj set rock dance con Larry dj e Matteo Alaimo

Niente nostalgia ma una sana carica emozional/musicale per il Psycho Killer Party di sabato 15 dicembre all’Auditorium Flog W Live di Firenze: concerto dei Neon + RockDance New Wave con due djs indimenticabili, Larry e Matteo Alaimo in consolle.

Tra i più attivi gruppi della New Wave tricolore degli anni '80, i Neon nascono nel 1978 a Firenze, in un periodo di grande fermento musicale e non solo, per la città. Il gruppo di Marcello Michelotti si pone all'avanguardia della nouvelle vague fiorentina, una vera sferzata di novità nello scenario di allora. Nella loro musica i synth dei Kratfwerk, del Krautrock e dalle icone New Wave si univa al pensiero Neoromantico e Post Punk di band come Joy Division, Ultravox, Human League. L'eccellente produzione in studio, unita ad un'intensa attività live, contribuisce a fare dei Neon una delle poche icone della musica alternativa italiana degli anni Ottanta.

Nel Dicembre 2005 l'uscita del cofanetto "Boxed contenente la ristampa su 7 cd dei loro primi lavori vinilici e l'uscita nel Giugno 2008 del cdMemories - The Best of Neon 1980-1986, ha permesso di apprezzare ancora di più l'indubbia carica innovatrice del quartetto e sopratutto la loro eredità sul panorama electro-wave internazionale.

Del 2016 la band ha ripreso l' attività live e sta registrando nuove inedite composizioni.

E' gradito l'abito scuro. Dark, meglio ancora.

Ingresso euro 13,00, prevendite su TicketOne