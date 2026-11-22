All’Antico Vinaio apre una nuova fase della propria strategia di crescita e punta sul franchising per accelerare lo sviluppo in Italia. Il marchio di schiacciate fiorentine fondato da Tommaso Mazzanti avvia per la prima volta un piano strutturato di espansione attraverso un partner sul mercato nazionale, con l’obiettivo di realizzare 15-20 nuovi punti vendita. Il progetto sarà sviluppato in partnership con Only The Food, società italiana specializzata nello sviluppo e nella gestione di reti di ristorazione in franchising.

La prima apertura è prevista per mercoledì 11 novembre 2026, alle ore 12, al Centro Commerciale Curno, in provincia di Bergamo. Il nuovo punto vendita rappresenta il primo tassello operativo di un programma di lungo periodo, concepito per rafforzare la presenza del brand sul territorio italiano attraverso una rete di nuove aperture e una collaborazione industriale dedicata.

La decisione di accelerare sul franchising arriva al termine di un percorso di crescita costruito per fasi. All’Antico Vinaio ha scelto inizialmente di sviluppare e consolidare la propria presenza attraverso una rete di punti vendita a gestione diretta, lavorando sulla replicabilità del format, sulla qualità del prodotto e sull’esperienza offerta ai clienti. Parallelamente all’espansione commerciale, l’azienda ha investito nel rafforzamento della propria organizzazione interna, dei processi e delle competenze necessarie a sostenere una crescita sempre più articolata.

È su queste basi che si innesta oggi il nuovo piano: non un insieme di singole aperture, ma un progetto strutturato che punta a estendere la presenza del marchio in Italia, facendo leva sulle competenze di un operatore specializzato. All’Antico Vinaio ha infatti già sviluppato collaborazioni in franchising all’estero con diversi operatori, mentre sul mercato italiano avvia ora la sua prima vera iniziativa organica di espansione attraverso questo modello. Le precedenti aperture negli aeroporti di Firenze e Roma Fiumicino, realizzate in partnership con Avolta, si inseriscono in una collaborazione che coinvolge anche mercati esteri e costituiscono un’esperienza distinta dal nuovo piano nazionale.

«Sono davvero felice di annunciare questo nuovo capitolo della storia di All’Antico Vinaio. In questi anni siamo cresciuti tantissimo, in Italia e nel mondo, e oggi siamo pronti a fare un altro passo importante, aprendo per la prima volta il nostro brand al franchising in Italia. Per farlo era fondamentale trovare il partner giusto, che condividesse i nostri valori e la nostra visione, ma soprattutto la stessa attenzione alla qualità del prodotto e all’esperienza dei nostri clienti. Sono convinto che con Only The Food potremo portare le nostre schiacciate in tante nuove città italiane, mantenendo sempre quell’identità e quella passione che ci accompagnano fin dalla nostra prima bottega a Firenze. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura insieme», dichiara Tommaso Mazzanti, founder e CEO di All’Antico Vinaio.

La scelta di Only The Food risponde alla volontà di individuare un partner con competenze specifiche nello sviluppo del franchising food, in grado di accompagnare l’espansione assicurando attenzione agli standard del marchio, alla gestione operativa e alla formazione delle risorse. L’obiettivo condiviso è costruire una rete capace di coniugare la riconoscibilità del format con un’organizzazione adeguata a sostenere la crescita nel tempo.

Fondata nel 2015, Only The Food opera nello sviluppo e nella gestione di reti di punti vendita in franchising attraverso un modello multibrand, con una particolare esperienza nelle location commerciali e nei centri commerciali. La società mette a disposizione competenze che spaziano dalla gestione operativa dei locali alla selezione e formazione del personale, fino allo sviluppo di format di ristorazione. A guidarla è il Founder e CEO Alessandro Cappelleri.

«Per Only The Food questo progetto rappresenta un motivo di orgoglio, una grande opportunità ed una sfida estremamente stimolante. Ma rappresenta soprattutto una grande responsabilità verso un brand che fino a oggi, sul mercato italiano, è cresciuto quasi esclusivamente in gestione diretta, con risultati eccezionali, e che ha scelto Only The Food per accelerare il proprio sviluppo attraverso il franchising. Ogni nuovo punto vendita dovrà essere all’altezza di questa storia: della qualità della schiacciata, dell’identità del marchio, dell’esperienza che i clienti ritrovano in ogni bottega All’Antico Vinaio.

Lavoreremo fianco a fianco con il team di All’Antico Vinaio, mettendo a disposizione l’esperienza maturata in tanti anni e un’organizzazione pensata per far crescere le persone insieme alla rete. Curno è il primo passo: lo affrontiamo con entusiasmo e con la piena consapevolezza della fiducia che ci è stata accordata», afferma Alessandro Cappelleri, CEO di Only The Food.

Con il nuovo piano, il franchising diventa un’evoluzione del percorso di crescita di All’Antico Vinaio: un modello che si affianca all’esperienza maturata con la gestione diretta e punta a estendere la copertura nazionale attraverso una partnership specializzata. La prospettiva è quella di uno sviluppo progressivo, fondato sulla solidità organizzativa raggiunta dall’azienda e sulla capacità di preservare qualità, identità e standard del brand anche in una rete più ampia.

Sono ancora aperte le selezioni del personale per il nuovo punto vendita di Curno.

SU ALL'ANTICO VINAIO: Nasce nel 1991 a Firenze con la famiglia Mazzanti. Oggi è considerato uno dei migliori street food al mondo e la rivista Saveur ha inserito la schiacciata “La Favolosa” (preparato con Sbriciolona, crema di pecorino fatta in casa, crema di carciofi e melanzane fritte leggermente piccanti) tra i migliori 5 panini al mondo. Nel 2014 è stato il locale più recensito al mondo su Trip Advisor. Ad oggi All’Antico Vinaio conta 63 negozi tra Italia, Stati Uniti, Emirati Arabi, Regno Unito, Francia ed Australia ed è una realtà in continua espansione.

TOMMASO MAZZANTI: Tommaso Mazzanti è nato nel 1988 a Bagno a Ripoli (Firenze). Ha frequentato la scuola alberghiera fino all'età di 16 anni e poi è entrato nell'azienda di famiglia (All'Antico Vinaio). Nel 2020 apre a Milano il suo primo negozio fuori Firenze. È stato premiato come uno dei 100 Top Manager del 2025 da Forbes Italia.

Per maggiori informazioni:

https://www.allanticovinaio.com

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