Alla guida con il cellulare: a Firenze beccati 10 automobilisti in 4 ore

​Un totale di oltre 1600 euro di multe e 55 punti decurtati

Stamani una pattuglia di motociclisti dell’autoreparto è intervenuta in due posti di controllo distinti in piazza Ravenna e in Lungarno Aldo Moro dove, in circa 4 ore, hanno fermato 10 conducenti trovati alla guida mentre facevano uso del cellulare.

Per ciascuno di loro è scattata una sanzione da 161 euro oltre al taglio di 5 punti sulla patente.

Ad uno dei conducenti fermati però è andata ancora peggio: essendo un neopatentato, 20enne fiorentino, i punti decurtati per lui sono raddoppiati salendo a 10.