Alice canta Battiato, che forza all'Anfiteatro

In principio fu “Il vento caldo dell'estate”. Poi “Per Elisa” in trionfo a Sanremo, “I treni di Tozeur” in duetto all’Eurofestival e molto, molto, altro.

Il sodalizio artistico con Battiato ha caratterizzato una parte importante del percorso musicale e professionale di Alice, che con lo spettacolo “Alice canta Battiato” approda domenica 25 luglio all’Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale (ore 21), nell’ambito dello spazio estivo Ultravox Firenze. I biglietti - primo settore 40.25 euro, secondo settore 34,50 euro, posti numerati – sono disponibili online su www.ticketone.it e nei punti prevendita di Box Office Toscana. Info www.lndf.it - info@lenozzedifigaro.it.Alice riesce ad omaggiare l’artista siciliano con autenticità ed eleganza, sia perché sua amica e collaboratrice dagli esordi, ma soprattutto per quell’affinità artistica che da sempre li ha legati e che la rendono un’interprete unica della musica di Franco Battiato.

Sul palco Alice è accompagnata al pianoforte dal maestro Carlo Guaitoli, per tanti anni collaboratore di Battiato in qualità di pianista e direttore d’orchestra.Alice, nome d’arte di Carla Bissi, è una delle cantautrici italiane più note ed amate dal grande pubblico. La canzone “Per Elisa”, scritta insieme a Franco Battiato e al violinista compositore Giusto Pio, con cui vinse il Festival di Sanremo nel 1981 si impose nelle hit parade nazionale e internazionale.Ultravox Firenze è lo spazio estivo immerso nel verde del parco delle Cascine: dalle ore 18 aperitivi, pizze, cene indiane, drink e spettacoli.

Sempre domenica 25, alle 19,30 sul Vox Stage, sonorità soul blues con il Rainero Duo, ingresso libero. Lunedì 26 alle 20,30 i fiorentini OH! EH? presentano il nuovo album prodotto da Paolo Benvegnù, ingresso libero.Martedì 27 Rino Gaetano Band in concerto. Con il sostegno di Publiacqua, Unicoop Firenze, Estra. Nell’ambito dell’Estate Fiorentina promossa dal Comune di Firenze.MICHIELIN, CONCERTO POSTICIPATO AL 15 SETTEMBRE – Per motivi indipendenti dalla volontà dell’artista e dell’organizzazione, il concerto di Francesca Michielin previsto il 28 luglio all’Ultravox Firenze è posticipato al 15 settembre.

I biglietti già acquistati rimangono validi per la nuova data. È possibile richiedere il rimborso su Ticketone fino al 15 agosto.COME ARRIVARE - Ultravox Firenze si trova nel Prato delle Cornacchie del Parco delle Cascine. Dalle ore 18 alle 24,30 (fino alle 2 di notte al venerdì e sabato) è in funzione la Navetta L.C. Ataf che, a ciclo continuo e con partenza dal Piazzale Jefferson (in prossimità della fermata della Tramvia Cascine) collega le diverse aree del parco. La fermata per Ultravox Firenze è viale dell’Aeronautica.In auto: si consiglia di parcheggiare al Piazzale delle Cascine e prendere la navetta alla fermata Piazzale delle Cascine.In bici: percorrete dal Piazzale delle Cascine tutto il Viale dell’Aeronautica e da lì imboccate il viale Florence Nightingale.E’ inoltre disponibile presso il Piazzale delle Cascine un servizio di noleggio di motorini elettrici con i quali si può arrivare alla rotonda del Pegaso (termine del Viale dell’Aeronautica).Biglietti Alice canta Battiato1° settore 40,25 euro2° settore 34,50 euroProgramma Ultravox FirenzeLunedì 26 luglioVox Stage (ore 20,30 - ingresso libero) - Un tardo pomeriggio con… OH! EH? in concertoMartedì 27 luglioAnfiteatro (ore 21 – 9 euro) RINO GAETANO BANDVox Stage (ore 19,30 - ingresso libero) - Un tardo pomeriggio con… ZERONAUTA in concertoMercoledì 28 luglioVox Stage (ore 19,30 - ingresso libero) - Un tardo pomeriggio con… MIGLIO in concertoVenerdì 30 luglioAnfiteatro (ore 21 – 28 euro) LA RAPPRESENTANTE DI LISTAVox Stage (ore 19,30 - ingresso libero) - Un tardo pomeriggio con… ANDREA RUCCI dj-setSabato 31 luglioVox Stage (ore 20,30 - ingresso libero) - Un tardo pomeriggio con… ROS in concertoUltravox FirenzeDa giugno a settembre 2021Anfiteatro delle Cascine Ernesto De PascaleParco delle Cascine - FirenzeOrariAperto tutte le sere dalle ore 18Informazioniwww.ultravoxfirenze.it