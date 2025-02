Al via Tirreno C.T. e Balnearia a Carrafiere

Il Tar della Liguria ha confermato che le concessioni balneari sono scadute a fine 2023, le proroghe delle leggi italiane non hanno valore e non esistono accordi in merito tra Stato italiano e Commissione Ue, così come non ha valore la previsione di rimborso della legge italiana per chi non dovesse vincere le gare di appalto. Il Comune di Zoagli dunque, contro cui alcuni balneari avevano fatto ricorso perché aveva indetto una gara di appalto, ha ragione.

Al via oggi, intanto, il doppio appuntamento con Tirreno C.T., giunta alla 45^ edizione, e Balnearia, 26^ edizione, due manifestazioni in programma fino 26 febbraio a Carrarafiere, punto di riferimento per la ristorazione e l’ospitalità, compresa quella in spiaggia. Al taglio del nastro hanno preso parte il Viceprefetto della provincia di Massa Carrara Andrea Leo; Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, l’On. Andrea Barabotti, il presidente della provincia di Massa Carrara, Gianni Lorenzetti, il sindaco di Massa Francesco Persiani, Serena Arrighi, Sindaco di Carrara. Oltre ovviamente a Paolo Caldana presidente di Tirreno Trade, la società che organizza i due eventi fieristici.

“Un evento che rappresenta un fiore all’occhiello per il settore, un momento di incontro e confronto tra professionisti, domanda e offerta in un momento in cui il turismo in Italia rappresenta uno dei volani economici. Siamo soddisfatti per la risposta da parte degli operatori che potranno incontrare i marchi più importanti a livello nazionale”, commenta la prima giornata il patron dell’evento, Paolo Caldana.