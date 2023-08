Al via il campionato tosco-calabrese della pizza

Firenze, 9 agosto 2023 - Al via la prima edizione del campionato mondiale della pizza che abbraccia due regioni, la Calabria e Toscana. Dopo Bucarest e Firenze la competizione Pizza Show, ideata dalla catena di pizzerie fiorentine Pizzaman, fa tappa a Longobucco, in provincia di Cosenza, nel parco della Sila, nell'ambito dell'evento “Vinedde in Movimento” volto a rianimare e ripopolare il centro storico del paese organizzato dal sindaco Giovanni Pirillo e dall'assessore comunale con delega al turismo Andrea Antonio Murrone. Le 'vinedde' sono infatti i vicoli di Longobucco.

A promuovere il Pizza Show, oltre all'agenzia Calabria Straordinaria, anche Nosside Amici della Calabria e della Toscana, l'associazione nata a Firenze per favorire la conoscenza delle attività culturali, delle tradizioni e del folclore del popolo calabrese in Toscana e allo stesso tempo promuovere la bellezza e le eccellenze toscane nella propria terra d'origine, la Calabria. Longobucco è anche il paese dove è nato il fondatore di Pizzaman, Saverio Madeo, che poi si è trasferito in Toscana, a Firenze.

Proprio dal capoluogo toscano ha iniziato come lavapiatti per poi aprire una piccola rosticceria e pizzeria a Campo di Marte, in viale De Amicis dove è stato fondato il primo ristorante Pizzaman. Oggi la più grande catena di pizzerie in Toscana, che di recente ha ricevuto il prestigioso premio internazionale a Dubai, conta 6 locali a Firenze.La gara a colpi di pizza, aperta a grandi e piccini, che potranno così imparare a realizzare uno dei prodotti must della cucina tradizionale locale e italiana, si svolgerà l'11 agosto a partire dalle ore 19 nell'area food.

Per iscriversi basta mandare un messaggio whatsapp al numero: 345-5181966. "Io, mio padre Saverio, mio fratello Pierluigi, i soci di Pizzaman, Pietro Nigro, Alfonso Laurenzano, Francesco Cirillo e Giuseppe Felice, siamo tutti di origine calabrese. Per questo è un grande onore portare il Pizza Show in Calabria. Un'iniziativa che vuole celebrare un prodotto diventato simbolo del made in Italy nel mondo e promuovere gli scambi tra le due regioni, la Toscana e la Calabria - sottolinea Raffaele Madeo, uno dei titolari Pizzaman e tra i fondatori di Nosside -.

Metteremo l'esperienza Pizzaman a disposizione di tutti gli aspiranti pizzaioli che arriveranno a Longobucco per sfidarsi in questa gustosa edizione". Prossimo appuntamento con il Pizza Show a dicembre 2023, a Cuba.