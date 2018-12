Al film “Easy “ di Andrea Magnani il Premio Nice Città di Firenze

Questa sera al cinema La Compagnia la cerimonia di consegna del premio. Premiati anche”Manuel” di Dario Albertini e “Hotel Gagarin” di Simone Spada.

La cerimonia si terrà questa sera alle 20,30 al cinema La Compagnia di Firenze (via Cavour 50/r), alla presenza di Tommaso Sacchi, capo segreteria Cultura del Comune di Firenze, di Viviana Del Bianco e dei rappresentanti di Fondazione Sistema Toscana. Il Premio sarà consegnato all'attore protagonista, Nicola Nocella.

Saranno inoltre consegnati il Premio N.I.C.E. - Giuria della scuole, in collaborazione con il progetto regionale Lanterne Magiche, assegnato dalle scuole aderenti al progetto comunale Le chiavi della città, andato al film “Manuel” di Dario Albertini, e il Premio N.I.C.E. Angela Caputi, andato invece al film “Hotel Gagarin”, di Simone Spada.

Dopo un tour che coinvolto numerose università delle città di Philadelphia, San Francisco e New York, il 10 dicembre sera, alla Casa di Cultura italiana Zerilli Marimò, il pubblico newyorkese ha decretato il film vincitore, Easy, di Andrea Magnani. A essere presentata negli Stati Uniti quest'anno è stata anche una selezione di film e documentari toscani (in collaborazione con il Festival dei Popoli), come "Quanto Basta", di Francesco Falaschi, che ha ricevuto l'interesse da parte dei distributori Usa, "Gli ultimi Butteri", di Walter Bencini e il corto "Tutto il mondo piano piano", di Gianmarco D'Agostino.