Al Conventino edizione straordinaria di Artefacendo

Sabato 17 e domenica 18 ottobre in via Giano della Bella a Firenze mostra mercato, degustazioni e laboratori di artigianato

Firenze, 15 ottobre 2020 - Creazioni in mostra. Maestri al lavoro. Artefacendo, la mostra mercato dell'artigianato artistico, promossa da Cna Firenze Metropolitana e Artex con il patrocinio del Comune di Firenze, torna con un'edizione straordinaria, il 17 e il 18 ottobre a Firenze. E lo fa in un luogo dove il “saper fare” è di casa: il Vecchio Conventino (in via Giano della Bella 20) che ospita gli atelier dell'Officina creativa. Per due giorni dalle 10 alle 19 (ingresso libero) ci saranno incontri con gli artigiani, visite nelle botteghe, corsi nei laboratori, workshop su varie tecniche artigianali, degustazioni enogastronomiche.

Oltre agli artigiani “residenti”, che apriranno i loro atelier, al Conventino nel weekend si ci saranno 11 maestri “ospiti”. Non si limiteranno a presentare e vendere il loro prodotto, ma coinvolgeranno il visitatore in un'esperienza, mostrando in diretta le fase di realizzazione del manufatto.

“Artefacendo non è solo una vetrina di eccellenze, ma un modo per entrare in contatto diretto con l'artigianato, scoprire i segreti delle lavorazioni, la perizia dei maestri artigiani, il valore di mestieri che hanno radici antiche ma guardano al presente e preannunciano il futuro”, commenta il presidente di Artex Giovanni Lamioni.

Si potranno trovare i foulard e le borse in bamboo di Filolab, che coniugano arte e natura, le stampe-collage di Costanza Ciattini, i capi di abbigliamento e gli accessori tessuti a mano di Laura Biagini, i bijoux Madam X, le sculture di Luca Cataldi, i gioielli in argento, bronzo, rame, pietre e smalto di vetro firmati Lachiccafioraia. E ancora, i sorprendenti diari e quaderni di Amalia Stefanelli, i capi moda e gli accessori con tessuti fatti al telaio manuale o stampati da Diamantina Palacios, i gioielli in bronzo e argento di Ginevra Gemmi, la bigiotteria di Piuma Meister, gli accessori in pelle e cuoio della Pelletteria Ral.

"Una manifestazione rodata che trova grande risposta di pubblico e che siamo lieti di trasferire in quest'occasione da piazza dei Ciompi a quella che è la casa istituzionale dell'artigianato fiorentino: il Vecchio Conventino di via Giano della Bella. Location diversa, ma stesso format: gli artigiani non si limitano infatti a presentare il loro prodotto, ma coinvolgono il visitatore nell’affascinante fase di realizzazione del manufatto grazie a dimostrazioni dal vivo e ad un vero e proprio trasferimento in mostra del processo produttivo solitamente apprezzabile soltanto in bottega. Insomma, una vera e propria esperienza per il visitatore che valorizza altresì la qualità e l’unicità del prodotto creato ed offerto dai maestri artigiani" dichiara Giacomo Cioni, presidente di CNA Firenze Metropolitana.

Durante la giornata inaugurale, sabato 17 ottobre alle 11 verrà sottoscritta la Carta Internazionale dell’Artigianato da parte dell’Associazione Arte della Ceramica, nella persona del suo presidente Stefano Giusti.

La Carta Internazionale dell’Artigianato Artistico è nata dieci anni fa e si è affermata come una base condivisa per la costruzione di strategie per lo sviluppo, la valorizzazione, la tutela e la promozione dell’artigianato artistico a livello nazionale e internazionale. Ad oggi la Carta è sottoscritta da 9 paesi, 15 regioni italiane, 3 regioni francesi, e 15 soggetti tecnici specializzati, nazionali e internazionali.

Il calendario dei laboratori (prenotazioni: fino a venerdì compreso segreteria Artex tel 055 570627, artex@artex.firenze.it - Sabato e Domenica: Lorenzo Cei 3441317142).

Sabato 17 ottobre, ore 11

Studio Ceramico Giusti “Ceramicamica”

Laboratorio di ceramica alla scoperta dell’argilla: un’esperienza sensoriale e culturale per uno dei materiali più antichi lavorati dall’uomo. Laboratorio aperto dai 5 ai 100 anni.

Sabato 17 ottobre, ore 16Diamantina Palacios “Tessere è essere”

Laboratorio di tessitura per bambini con età minima 7 anni e, eventualmente, adulti. Sperimentazione con fili partendo da un telaio rudimentale semplice e naturale. Durata 1 ora, massimo 7 partecipanti

Domenica 18 ottobre, ore 11

Costanza Ciattini “Racconta una storia”

Un'ora a disposizione per raccontare una storia, illustrarla grazie a strappi e ritagli provenienti da vecchi giornali e riviste. Tanti pezzi appaiono sul tavolo senza senso, ma dopo un primo sguardo le mani iniziano a muoversi spostando forme e colori, entusiasmandosi per le dissonanze, giungendo infine, armati di colla, ad un nuovo sorprendente risultato. Ogni quadro è unico, parte però di tante storie.

Domenica 18 ottobre, ore 16Ginevra Gemmi “Delle mie brame - Come creare un anello”

Dal materiale grezzo, attraverso alcuni passaggi, prende forma l’anello. Il laboratorio prevede la dimostrazione di modellazione, messa in tondo e misura dell’anello, poi saldatura e rifinitura