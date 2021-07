Al Caffè de La Versiliana si parla di UE

Marina di Pietrasanta ( LU)_ “Ce lo chiede l’Europa?” Quante volte abbiamo ascoltato questa frase, con o senza il punto interrogativo. “Ce lo chiede l’Europa”, come se l’Europa fosse un pianeta lontano dalla terra, lontano da noi. In Europa ci sono i Parlamentari europei, eletti e che ci rappresentano ed i Ministri competenti per materie che in sede di Consiglio votano e decidono. L’Europa appare ancora lontana, ma influenza e regola la vita dei cittadini. Di questo e dei più caldi temi d’attualità si parlerà nell’incontro in programma al Caffè de La Versiliana in programma oggi venerdì 30 luglio alle 18.30, promosso dalla Fondazione Versiliana, dal titolo “Siamo tutti Europei: L'UE spiegata agli Italiani”. Sul palco del celebre talk show di Marina di Pietrasanta saranno ospiti di questo importante incontro condotto da Massimiliano Lenzi, Nicola Danti Europarlamentare Italia Viva, Antonio Maria Rinaldi Europarlamentare Lega, Manuela Conte, capo Ufficio Stampa Rappresentanza Commissione europea in Italia e Salvatore Dama giornalista di ‘Libero’.

L'ingresso è libero. Info 0584 265757 www.versilianafestival.it

Gli incontri al Caffè, saranno trasmessi in diretta streaming sulle pagine facebook “La Versiliana” e “Comune di Pietrasanta” e saranno in onda anche su Noi Tv,TV Parma, Tele Etruria, Umbria Tv e Toscana TV.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI AL CAFFE' DE LA VERSILIANA

ore 18.30 – ingresso libero

sab. 31 luglio: LIBERI DALLA BUROCRAZIA. UN’ITALIA PIU’ EUROPEA

Renato Brunetta, Ministro della Pubblica Amministrazione

Conduce Augusto Minzolini, Direttore Il Giornale