Al Caffè de La Versiliana si parla dei luoghi di Puccini

Al Caffè de La Versiliana di Marina di Pietrasanta (Lu) si parla dei luoghi che furono cari al Maestro Giacomo Puccini nell’anno delle celebrazioni del centenario. L’incontro, organizzato insieme a Toscana di Promozione Turistica e Camera di Camera di Commercio della Toscana Nord Ovest, con la collaborazione degli Ambiti turistici Lucca e Piana di Lucca, Versilia e Garfagnana e Media Valle del Serchio, si svolgerà lunedì 5 agosto alle ore 18,30: ospiti Francesco Tapinassi, direttore di Toscana Promozione Turistica; Simonetta Bigongiari, Direttore Puccini Museum – Casa natale; Ilaria del Bianco, Presidente Associazione Lucchesi nel mondo; Rossella Martina, scrittrice e giornalista e Niclo Vitelli, scrittore, moderati da Daniela Mugnai.

La promozione turistica dei luoghi, dove il Maestro Puccini ha vissuto e scritto le sue composizioni, sono infatti il tema di un protocollo d’intesa tra la Regione Toscana e la Camera di Commercio in occasione della ricorrenza del centenario della morte dell’artista. L'incontro una rivisitazione suggestiva ed emozionale dei luoghi cari a Puccini, dove il Maestro ha trascorso le sue vicende familiari ed artistiche e che hanno come comune denominatore l’opportunità di vivere un'esperienza nell’atmosfera dell’epoca e della vita di Giacomo Puccini.

La serata si concluderà con un omaggio musicale a Puccini e con una degustazione a cura di Vetrina Toscana, in collaborazione con Strada del Vino e dell’Olio di Lucca Montecarlo e Versilia e Unione Regionale Cuochi Toscani.

Approfondimenti Giacomo Puccini innamorato di tutto

Proseguono presso l’Auditorium Simonetta Puccini di Torre del Lago le Conversazioni sull’opera, la rassegna di incontri dedicati ai grandi capolavori pucciniani promossa ed organizzata dalla Fondazione Simonetta Puccini.

Venerdì 9 agosto, come sempre alle 18, si parlerà di Tosca con la pianista Silvia Gasperini, che introdurrà l’opera soffermandosi sui tratti salienti del libretto e proponendo alcune arie al piano, accompagnata dal tenore Davide Piaggio e dal soprano Valentina Boi. La serata, che permetterà di conoscere e approfondire una tra le più amate composizioni di Puccini, vedrà inoltre l’eccezionale partecipazione della storica azienda agricola torrelaghese Carmazzi, specializzata in fiori edibili e in peperoncino, di cui vanta la più ampia collezione di varietà al mondo, che per l’occasione presenterà una particolare specie del piccante frutto rosso dedicata proprio al “Maestro Puccini”, per omaggiarlo nel centenario dalla scomparsa.

“Siamo onorati - racconta Marco Carmazzi, titolare dell’impresa - di dedicare un peperoncino della nostra collezione Biagi-Carmazzi, la più grande mai esposta a livello internazionale, a Giacomo Puccini, che nell’amata Torre del Lago trovò l’ispirazione per comporre le sue opere immortali. Dopo oltre un secolo di attività in questo territorio vogliamo celebrare il legame profondo tra la nostra terra e il Maestro, che ha trasformato il fascino di questi luoghi in arte senza tempo. Con il peperoncino, simbolo di forza, amore e vitalità, rendiamo omaggio alla passione e all'inestimabile bellezza che caratterizzano la nostra storia e la sua musica”.

“Tosca” è un melodramma in tre atti composto su libretto di Giuseppe Giacosa e Luigi Illica che debuttò al Teatro Costanzi di Roma nel gennaio del 1900. Ispirata all’omonimo dramma del francese Victorien Sardou, alla cui rappresentazione Puccini assistette nel 1889 a Milano, rimanendone profondamente colpito, racconta la struggente storia d’amore e morte tra la cantante Floria Tosca e il pittore Mario Cavaradossi. Un’opera lirica ricca di colpi di scena e di suspense, ambientata nella Città Eterna all’indomani della caduta della Repubblica Romana.

La conversazione anticiperà la messa in scena del melodramma la sera stessa al Gran Teatro Giacomo Puccini, sempre a Torre del Lago, in occasione del 70° Festival Puccini.

Silvia Gasperini si è diplomata in pianoforte e in clavicembalo con il massimo dei voti presso l'Istituto musicale Pietro Mascagni di Livorno e al conservatorio Giovan Battista Martini di Bologna. Ha lavorato come maestro collaboratore in numerosi teatri italiani: fondazione Arena di Verona, teatro Comunale di Bologna, teatro Goldoni di Livorno, teatro del Giglio di Lucca, teatro Carlo Felice di Genova e Festival Pucciniano di Torre del Lago. Dal 2005 è pianista accompagnatore del concorso nazionale di esecuzione musicale Etruria Classica ed è stata pianista accompagnatore dei concorsi lirici internazionali Titta Ruffo di Pisa e Martinucci Vocal Competition di Lucca. Dal 2014 è direttore musicale di palcoscenico del Festival Pucciniano di Torre del Lago e dal 2020 docente dei maestri collaboratori della Puccini Festival Academy.

Dopo una lunga esperienza nel campo del rock e della musica leggera, Davide Piaggio si accosta allo studio dell’opera lirica, debuttando presto in ruoli principali come quelli di Aeneas nel “Dido and Aeneas” di Henry Purcell e di Tamino nel “Flauto magico“ di Mozart. Dedicatosi alla carriera solistica, ha maturato importanti esperienze in Europa, sviluppando un repertorio verdiano, pucciniano e verista.

Valentina Boi inizia sin da bambina gli studi musicali frequentando le classi di viola e pianoforte all'Istituto Musicale Pareggiato Pietro Mascagni di Livorno. Consegue il diploma di canto nel 2010 presso l'Istituto Musicale Pareggiato Luigi Boccherini di Lucca e si perfeziona successivamente frequentando l'Accademia di Torre del Lago e il Cantiere Pietro Mascagni a Livorno. Fra i suoi successi, si ricordano “Un ballo in maschera" di Verdi al Teatro Regio di Parma nel ruolo di Amelia, Alice Ford in "Falstaff" e Santuzza nella “Cavalleria Rusticana” al Teatro Carlo Felice di Genova, “Iris" di Mascagni e Adalgisa in "Norma" al Teatro Carlo Felice di Genova, nonché "Tosca", nel ruolo del titolo, al Macedonian Opera Theatre di Skopje e presso il Megaron, la Sala Concerti di Atene.