Aics e sport toscano in lutto: morto Carlo Calamandrei

Ph Facebook Laura Grandi

“È con profondo dolore che apprendiamo la scomparsa di Carlo Alberto Calamandrei, figura di spicco nel panorama sportivo e associativo della nostra regione. La Toscana perde un dirigente di grande statura, il cui impegno e passione hanno contribuito in modo significativo alla crescita dell'Aics Firenze e alla promozione di valori quali volontariato, associazionismo e solidarietà nel territorio. Storico presidente provinciale di Aics Firenze è stato anche alla guida dell’associazione a livello regionale”.

Così il presidente della Regione Eugenio Giani alla notizia della scomparsa di Carlo Alberto Calamandrei.

“Ricorderemo sempre la sua guida determinata e il suo straordinario impegno nel plasmare l'associazione - ha aggiunto Giani - trasformandola in un punto di riferimento per il mondo dello sport e dell'organizzazione territoriale. La sua eredità di straordinaria umanità e capacità organizzativa continuerà a ispirare e a guidare le future generazioni nel perseguire gli ideali di solidarietà e inclusione”.

In questo momento di lutto - conclude il presidente Giani - esprimo le più sentite condoglianze a familiari, amici e a tutti coloro che hanno avuto il privilegio di condividere il cammino e l'entusiasmo di Carlo Alberto Calamandrei. La sua assenza sarà profondamente sentita, ma il suo lascito di impegno e passione resterà un faro per il nostro impegno collettivo nel promuovere una Toscana solidale e inclusiva”.

Queste le dichiarazioni del consigliere del MoVimento 5 Stelle Lorenzo Masi:

“Ho avuto modo di conoscere molto bene Carlo Calamandrei, durante la mia crescita in Aics, prima come consigliere poi come vicepresidente. Una persona che ha dato e dedicato tanto al mondo dello sport. Un dirigente attento, un uomo che amava lo sport e tutti quei valori di umanità, altruismo, solidarietà tipici della pratica sportiva e dell’associazionismo”, così il consigliere Lorenzo Masi.

“Ricordo con orgoglio quando decise di darmi fiducia nel 2015 affidandomi l’organizzazione della manifestazione nota come “Di cultura in Piazza”, l’estate fiorentina di Piazza del Carmine, 100 eventi che si svolsero durante il solo periodo estivo. Dei bellissimi ricordi che abbiamo condiviso assieme e che porterò sempre nel cuore. Riposa in pace Carlo”.

"Carlino sei stato un buon compagno di viaggio nel mondo dello sport per tutti, una reciproca simpatia e un grande rispetto. Mancherai allo sport fiorentino", il messasggio del presidente Uisp Firenze, Marco Ceccantini.

A dare la triste notizia era stata, ieri sers, la nipote Laura Grandi: "Oggi mio zio, Carlo Calamandrei, ci ha lasciato. Ma pur nell’addio, ci rimarrà per sempre il suo ricordo di uomo onesto e generoso. Impegnato socialmente nella vita politica e nell’Associazionismo, nella sua forma migliore: quella del supporto e dell’aiuto nei confronti dei più deboli e dei più fragili. Sono sicura che tanti lo ricorderanno con un sorriso, perché così lui vorrebbe: niente pianti o tristezze, ma solo un ricordo gioioso per la bella persona che era. Chi vuole salutarlo, il funerale sarà celebrato martedì alle ore 10,00, nella chiesa di via Masaccio. Ciao zio, fai un bel viaggio".