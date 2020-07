Aggressione di notte alle Cascine, ragazzo ferito gravemente

Forza Italia: “Ancora violenza nel parco. Accoltellato un gambiano da un branco. Nardella ascolti le nostre proposte per la sicurezza”

“Accoltellato più volte nel parco delle Cascine e lasciato per ore in una pozza di sangue a ridosso di un cespuglio del parco delle Cascine. Vittima un ventitreenne del Gambia colpito con una serie di fendenti a collo, torace e testa. L'allarme – spiegano Jacopo Cellai, Capogruppo di Forza Italia a Palazzo Vecchio, Giampaolo Giannelli, Vicecoordinatore Provinciale e Giulio Sbal, Responsabile Sicurezza – è scattato ieri sera, intorno alle 23, dopo che un passante ha visto il giovane agonizzante. Sul posto sono prontamente intervenute le volanti della polizia e il 118. Speriamo che il ragazzo possa riprendersi quanto prima dopo questa brutale aggressione che è solo l'ultima in ordine di tempo”.

“L'amministrazione – concludono gli esponenti di Forza Italia – non è chiaramente in grado di garantire la sicurezza ai fiorentini, visto il ripetersi ogni giorno di scene di violenza, particolarmente nel centro della città - via Palazzuolo in primis vista la continua escalation - e nella zona delle Cascine. La situazione è sempre più tesa ed i cittadini sono sempre più spaventati. Maggiore presidio del territorio e un centro di identificazione ed espulsione sono le risposte che chiedono i fiorentini. Nardella ci ascolti!”.