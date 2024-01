Agenzia DIRE: licenziamenti e sospensione senza retribuzione

L'agenzia Dire ha inviato una lettera di sospensione per 18 giornalisti, oltre ai 15 licenziati, nel pomeriggio di capodanno. L'assemblea di redazione ha dato mandato alla Fnsi di incontrare l'azienda. Assostampa, secondo cui la sospensione dei 18 giornalisti è un atto unilaterale e illegittimo, è pronta a sostenere i colleghi sospesi (tutti residenti nel Lazio) davanti al giudice del lavoro con un 700.

“Ci uniamo alle tante espressioni di solidarietà di questi giorni, a seguito della decisione dell'agenzia. Si tratta di professionalità impegnate nel mondo dell'informazione, senza il quale non può esserci garanzia di libertà e democrazia -dichiarano Antonella Bundu e Dmitrij Palagi di Sinistra Progetto Comune- Pensiamo sia importante la presa di posizione della RSU ex GKN di Campi Bisenzio: non può essere il personale dipendente a pagare sulla propria pelle gli errori o le decisioni sbagliate di chi comanda.

Ovviamente sono lavoratrici e lavoratori che hanno diritto ad avere occupazione e una retribuzione dignitosa, che spesso manca in un comparto fortemente contrassegnato dalla precarietà. Anche per questo è importante abbonarsi alle agenzie di stampa e alle testate, acquistare i prodotti editoriali.

In una società di forti trasformazioni è fondamentale che il sistema istituzionale capisca come tutelare l'informazione e quindi chi la fa. Non bastano i comportamenti individuali, che pure sono necessari sul piano del mercato. Faremo tutto ciò che è possibile per attivare a ogni livello ulteriori canali di solidarietà”.