Agenti in borghese multano posteggiatore abusivo

Due vigili di Firenze hanno denunciato l'uomo nel parcheggio dell'ospedale di Careggi

Ha segnalato un posto libero nel parcheggio a servizio dell’ospedale di Careggi ma sull'auto c’erano due agenti in borghese del reparto Antidegrado della Polizia Municipale. E per il posteggiatore abusivo sono scattate una denuncia e una multa. È successo questa mattina durante i controlli all'interno del parcheggio dell’ospedale. La pattuglia in borghese, superata la sbarra all’ingresso, è stata avvicinata da un uomo. Questi ha iniziato a indicare la presenza di uno spazio di sosta libero invitando con gesti a parcheggiare e poi si è accostato all’auto chiedendo del denaro. A questo punto gli agenti lo hanno informato della loro qualifica chiedendogli i documenti. L’uomo ha dichiarato di essere cittadino senegalese e di non avere dietro né documenti né permesso di soggiorno. Accompagnato preso gli uffici della Polizia Municipale è stato fotosegnalato e identificato. Si tratta di un 36enne originario del Senegal. Per lui sono scattate la denuncia per violazione delle norme sull’immigrazione e una multa per l'attività di parcheggiatore abusivo (771 euro).