Affratellamento: "Disobbedisco e accolgo" con Don Biancalani

Venerdì 16 ottobre l'incontro pubblico di presentazione del suo libro (alle ore 21:00)

Nonostante le difficoltà dei teatri per l’epidemia, per la Stagione 2020/2021 il teatro di via Giampaolo Orsini si propone come luogo di riferimento e di aggregazione a Firenze e non solo. Venerdì 16 ottobre, alle ore 21, l’Affratellamento ospita l’incontro con il volto di una nuova posizione sociale della Chiesa. Il parroco di Vicofaro (Pistoia) che da tempo è in prima linea nell’accoglienza, presenta il suo libro e interviene per discuterne in pubblico i temi sociali, civili e politici.

Per il vigente protocollo contro la diffusione del COVID-19, gli eventi al Teatro Affratellamento sono accessibili a un numero ridotto di persone. Quindi è sempre fortemente consigliato (a volte obbligatorio) prenotare con email: info@affratellamento.it.