Affidamento in gestione degli impianti sportivi, cambia la legge

“L’approvazione all’unanimità in Consiglio regionale delle modifiche alla legge sull’affidamento in gestione degli impianti sportivi è un atto importante per la Toscana. Si tratta di una legge su cui abbiamo lavorato molto in corrispondenza con il Consiglio e costituisce l’altra faccia dell’impegno fondamentale che la Giunta toscana ha per lo sport, che ha portato più di 60 milioni in quattro bandi negli ultimi anni alla politiche di manutenzione, valorizzazione e realizzazione di strutture di diverso tipo da parte della Regione, record assoluto in termini di qualità e di quantità, valorizzando campi e palestre di almeno 180 dei 273 Comuni toscani.

Gli impianti sportivi sono molto attenzionati dalla Giunta regionale. La legge che ne disciplina l’affidamento, evitando l’attribuzione sulla base del minimo ribasso ma attribuendo la gestione sulla base di valutazioni di qualità che tengono conto della storicità dell’impianto, della qualificazione dei tecnici e degli istruttori, degli elementi di identità con cui gli stessi impianti valorizzano l’attività sociale nelle rispettive città o paesi, può dare grande impulso alla crescita dello sport in Toscana”.

Lo afferma il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, nel commentare l’approvazione all’unanimità, da parte del Consiglio regionale, del testo unificato della legge che riformula il regolamento attuativo locale per l’affidamento della gestione degli impianti sportivi.