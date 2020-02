Aeroporto, Nardella rilancia: "Incontrerò tutto il Governo"

Il sindaco di Firenze dopo la sentenza avversa del Consiglio di Stato: "Opera strategica per la Toscana e vertenza nazionale, simbolo delle opere pubbliche bloccate nel nostro Paese. Non polemizzo con il collega Conti di Pisa"

(DIRE) Firenze, 14 feb. - "Incontrerò tutti i membri del governo, a cominciare dal presidente del Consiglio Conte, perché quest'opera è strategica per Firenze e la Toscana". Lo annuncia il sindaco Dario Nardella, all'indomani della pronuncia del Consiglio di Stato che ha respinto il ricorso presentato da Toscana Aeroporti. "Stiamo già studiando la sentenza", ma "ricordo che il Consiglio di Stato ha fatto dei rilievi sulla procedura, non sul fatto che si possa fare la nuova pista e in quel luogo. Quindi noi continueremo ad andare avanti, con ancora più determinazione di prima", aggiunge.

"Il caso Firenze è ormai una vertenza nazionale, perché il simbolo di tante altre opere pubbliche bloccate". E aggiunge: "Devo constatare che per un amministratore pubblico fare un'opera strategica è diventato praticamente impossibile" ed "è questa l'emergenza delle emergenze. Abbiamo centinaia di opere pubbliche bloccate" in Italia, "ma se non sblocchiamo quelle necessarie allo sviluppo economico e alla mobilità dei cittadini non avremo futuro". Per questo "noi amministratori siamo stufi di dover sempre combattere contro tutto e tutti, perché non si riescono a fare le cose per le quali siamo stati eletti e sulle quali ci siamo impegnati da anni".

Per il sindaco Michele Conti la sentenza di ieri del Consiglio di Stato sulla nuova pista di Peretola fa dell'aeroporto di Pisa la principale porta di accesso della Toscana. Parole su cui Nardella non polemizza. E spiega: "Abbiamo sempre avuto due aeroporti, con compiti diversi. In Toscana non credo nello scontro tra le città, ma nella cooperazione: perché solo una regione dove i sindaci collaborano è forte. Dove litigano, invece, perde a vantaggio di altre regioni. Quindi non mi vedrete mai polemizzare con i miei colleghi sindaci, neanche quelli di partiti opposti", sottolinea a margine di un evento a Palazzo Vecchio.