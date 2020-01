"Aeroporto, la guerra dei campanili blocca la Toscana"

foto Agenzia Dire

Toccafondi e Grazzini (Italia Viva): “Mentre Bologna collega aeroporto e stazione in 7 minuti, noi rischiamo di perdere un treno fondamentale"

Firenze, 21 gennaio 2020 - “A Bologna sta per partire il “Marconi express”, che collegherà aeroporto e stazione in soli 7 minuti. Considerando che Bologna centrale si raggiunge in 30 minuti di treno da Santa Maria Novella, si rischia che alla fine chi deve arrivare o partire dalla Toscana andrà in Emilia per colpa di una guerra tra campanili” così il deputato fiorentino di Italia viva Gabriele Toccafondi e l’esponente di Italia Viva Firenze Francesco Grazzini

“In Toscana siamo a farci la guerra dei campanili e blocchiamo lo sviluppo facendo ricorsi e controricorsi. Forse non ci rendiamo conto che rischiamo di perdere un treno fondamentale. Alla Toscana servono infrastrutture, serve guardare avanti, servono riforme e decisioni, come fanno a trenta minuti dalla Toscana” concludono i due esponenti di Italia Viva