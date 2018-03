Aeroporto di Pisa e Mover: appello cautelare al Consiglio di Stato

Sulla sosta degli autobus al parcheggio scambiatore del Pisa Mover

In merito al rigetto da parte del TAR della richiesta di sospensiva dell'ordinanza comunale che prevede la sosta degli autobus diretti all'aeroporto di Pisa presso il parcheggio scambiatore del Pisa Mover a partire dal prossimo 19 aprile, Toscana Aeroporti comunica di aver depositato in data odierna appello cautelare al Consiglio di Stato verso l’ordinanza emessa dal TAR Toscana.



Toscana Aeroporti "confida nell’accoglimento da parte del Consiglio di Stato dell’appello cautelare al fine di continuare ad offrire ai propri utenti il miglior servizio possibile come peraltro previsto dalla concessione pubblica in essere".