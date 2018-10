​Aeroporto di Firenze, rinviata di un mese la Conferenza dei servizi

Sarebbero emersi ritardi sui pareri obbligatori richiesti ad altri enti

Il Ministero delle infrastrutture e trasporti ha rinviato a venerdì 9 novembre la Conferenza dei servizi già convocata per venerdì 12 ottobre per esaminare il Master Plan dell'Aeroporto "Amerigo Vespucci" di Peretola.

"Ho parlato stamane – spiega il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi - con il presidente della Conferenza dei servizi per l'aeroporto di Peretola, Danilo Scerbo, assicurandogli che per la riunione già convocata per venerdì prossimo avrei portato il parere positivo della Regione Toscana. Nel corso del colloquio tuttavia sono emersi alcuni ritardi sui pareri obbligatori richiesti ad altri enti e lo stesso presidente ha quindi ritenuto opportuno rinviare la riunione al 9 novembre, in attesa che tutti i pareri siano completati e messi a disposizione della Conferenza. Per quanto mi riguarda ritengo che si tratti di una scelta giusta perchè il rinvio a novembre consentirà alla Conferenza di assumere in quella occasione una decisione definitiva".

"Sono convinto ancora di più - prosegue Rossi - esprimendomi sul dibattito in corso anche tra le forze sociali, che l'ammodernamento dell'aeroporto di Firenze è la condizione fondamentale per garantire alla Toscana tutta un'infrastruttura indispensabile per il suo sviluppo futuro".

La prima seduta della Conferenza dei servizi su Peretola si è tenuta il 7 settembre scorso, ma in quell'occasione non era stato possibile assumere alcuna decisione, come spiega il Ministero dei trasporti, in assenza di alcuni pareri obbligatori come quello del Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo, del Ministero della Difesa e dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appenino settentrionale.

Non essendo poi ancora pervenuta al Ministero dei beni culturali la documentazione integrativa richiesta all'Ente nazionale per l'aviazione civile (Enac) è stato lo stesso Mibact a chiedere al Mit di valutare l'opportunità di rinviare la conferenza dei servizi. E così il MIT ha deciso di aderire a questa richiesta.



Dopo la spaccatura nella Cgil e l'intervento di Cisl a supporto dell'ampliamento, arriva oggi anche la nota di Uil. “Si parla del progetto di adeguamento dello scalo di Firenze da ormai 30 anni. E’ una vicenda che ormai ha assunto i contorni del grottesco. Noi che facciamo sindacato e non siamo tecnici, ci aspettiamo che gli enti preposti ci dicano se finalmente potremo avere un aeroporto più efficiente e in linea con le ambizioni di una città importante come Firenze” le parole del Segretario Generale della UIL Toscana Annalisa Nocentini.

“A noi come UIL Toscana interessa lo sviluppo - aggiunge Nocentini - Interessa, cioè, se questa infrastruttura - ferme restando le tutele ambientali e di fattibilità che sono e devono restare prioritarie - possa portare posti di lavoro e opportunità per il territorio. Noi crediamo di sì, e come UIL Toscana e come sindacato che a cuore il mondo del lavoro non possiamo che essere favorevoli a tutto ciò che promuove e incentiva l’occupazione. Soltanto nell’ottica della sinergia dei due scali, Firenze e Pisa insieme, si possono creare le condizioni di crescita per tutta la Toscana. Siamo convinti che lo sviluppo non si possa fermare per logiche di parte e per antagonismi che francamente, a questo punto, si fa fatica a comprendere”.