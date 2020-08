Viaggiatori aeroporto di Firenze: scoperti 341mila euro non dichiarati

In genere, il denaro è stato rinvenuto dai funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli (ADM) e dai militari della Guardia di Finanza del Comando Provinciale all’interno del bagaglio a mano o direttamente sul passeggero

Firenze, 11 agosto 2020 – Il lungo periodo di lockdown collegato all’emergenza Covid-19 non ha fermato la movimentazione illecita di denaro e i tentativi dei viaggiatori di aggirare i controlli doganali. Infatti, dall’inizio dell’anno sono stati scoperti 341.246,00 euro che stavano per essere illecitamente importati o esportati presso l’Aeroporto di Firenze.

In particolare, sono state contestate 27 violazioni in totale (25 oblazioni e 2 sequestri) e sono stati riscossi 7.740 euro a titolo di sequestri valutari e di sanzioni amministrative. In genere, il denaro è stato rinvenuto all’interno del bagaglio a mano o direttamente sul passeggero. I risultati raggiunti sono il frutto dell’analisi dei rischi e delle tecniche investigative sviluppate dai funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli (ADM) di Firenze e i militari della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Firenze. Le violazioni contestate costituiscono illeciti di natura economico – finanziaria che possono sottendere a fenomenologie illecite ulteriori. Di qui l’importanza di un presidio sempre più efficace della frontiera aeroportuale, a tutela degli interessi dell’erario e della collettività.