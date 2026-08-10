​Addio carta, benvenuta CIE

Il passaggio definitivo all'identità digitale è ormai alle porte. La vecchia carta d’identità cartacea è un documento la cui validità è legata a scadenze improrogabili. Per garantire la certezza del diritto e la sicurezza dei cittadini, è fondamentale conoscere i termini fissati dalle nuove disposizioni europee e nazionali. In ottemperanza alle normative europee sulla sicurezza, che impongono standard elevati contro la contraffazione, le vecchie carte d'identità cartacee cesseranno di avere validità generale a partire dal 4 agosto 2026.

Questa data rappresenta il termine ultimo per la maggior parte degli utilizzi. Il DL 108/2026 agisce su questa cornice normativa gestendo la fase di transizione, ma il principio resta fermo: l'obiettivo è la totale digitalizzazione dell'identità attraverso la Carta d'Identità Elettronica. Il decreto-legge n. 108/2026 ha introdotto alcune eccezioni per evitare il blocco di servizi. Se il vostro documento cartaceo è ancora in corso di validità, potrete utilizzarlo oltre il termine di agosto in due scenari:

Fino alla naturale scadenza del documento: esclusivamente per i rapporti contrattuali, pubblici o privati, che siano stati stipulati entro il 3 agosto 2026 (ad esempio, contratti bancari o assicurativi già in essere). Fino al 31 gennaio 2027: per l'esercizio di diritti fondamentali e l'accesso a servizi specifici, quali: Prestazioni sanitarie, previdenziali e assicurative;

Rapporti con la Pubblica Amministrazione e soggetti erogatori di pubblici servizi;

Consegna di posta e atti giudiziari;

Operazioni finanziarie (ritiro o deposito di denaro) presso banche e uffici postali.

Attenzione: Dopo il 31 gennaio 2027, il documento cartaceo perderà ogni valore legale per queste finalità, diventando definitivamente nullo. È di vitale importanza comprendere che le deroghe sopra menzionate non si applicano in alcun modo ai viaggi all'estero.

Per chi intende recarsi nei Paesi dell'Unione Europea o in territori con accordi internazionali specifici, l’ultimo giorno utile per utilizzare il documento cartaceo sarà il 3 agosto 2026. Dal 4 agosto 2026, alle frontiere sarà obbligatorio esibire esclusivamente la Carta d’Identità Elettronica o il Passaporto. Non sono ammesse eccezioni per motivi turistici o di lavoro.

Per gestire situazioni di estrema urgenza, l'Amministrazione è in attesa di istruzioni ministeriali definitive riguardanti un documento provvisorio. Tale titolo, della durata massima di 6 mesi, sarebbe destinato esclusivamente a chi si ritrova privo di un documento valido per l'espatrio a ridosso di una partenza imminente. Tuttavia, trattandosi di una procedura ancora in fase di definizione operativa, invitiamo caldamente a non fare affidamento su questa soluzione d'emergenza e a procedere con il rinnovo ordinario.

Il passaggio alla Carta d'Identità Elettronica non è solo un adempimento burocratico, ma un passo decisivo verso una cittadinanza più sicura e integrata nei servizi digitali europei. Sebbene le proroghe offrano un margine di manovra per le commissioni quotidiane, la scadenza per i viaggi è un confine netto.