Acqua Village Cecina: chiusura di stagione con l'Admo

Il parco acquatico dedica la domenica alla donazione

Admo Toscana, sezione Cecina, sarà ospite di Acqua Village domenica 8 settembre. Il parco acquatico chiude la stagione 2019 con una giornata dedicata alla donazione. L’associazionismo incontra il divertimento con l’intento di promuovere la solidarietà: domenica, dalle 10 alle 18, sarà presente il gruppo della sezione Admo Cecina che sarà a disposizione degli ospiti di Acqua Village per dare loro tutte le informazioni sulla donazione del midollo osseo. «Admo Toscana – spiega il referente di Cecina, Marco Gerini – ha come scopo principale quello di sensibilizzare quante più persone possibili sulla possibilità di combattere le leucemie, i linfomi, il mieloma e altre neoplasie del sangue attraverso la donazione e il trapianto di cellule staminali emopietiche del midollo osseo. Sono molte le persone che ogni anno in Italia necessitano di trapianto, ma purtroppo la compatibilità genetica è un fattore molto raro». Un gesto che potrebbe cambiare la vita di una persona. «Siamo felici – spiega Marcello Padroni, proprietario del brand Acqua Village – di mettere a disposizione il parco acquatico per una giornata dedicata alla donazione del midollo osseo. Lo facciamo da quasi dieci anni e speriamo che questa partnership duri ancora a lungo. I ragazzi che frequentano ogni giorno Acqua Village sono i destinatari principali di associazioni come Admo: unire divertimento e volontariato pensiamo sia il modo migliore per far passare messaggi così importanti».