Acqua: risorsa essenziale per il futuro dell’agricoltura toscana

Firenze, 20 marzo 2024 – “Acqua: una risorsa essenziale per il futuro”. E’ il tema del convegno organizzato da Cia Agricoltori Italiani della Toscana, in programma giovedì 21 marzo, alle 9.30, a Firenze, allo Starhotels Tuscany (Sala Chianti), in Via di Novoli, 59.

“L’acqua è la priorità dell’agricoltura toscana – sottolinea Valentino Berni, presidente Cia Toscana –. Basti pensare che l’agricoltura regionale è irrigata soltanto per il 9 per cento, inoltre i cambiamenti climatici impongono irrigazione e disponibilità di acqua anche per coltivazioni primarie come vite ed olivo, che fino a pochi anni fa non necessitavano di impianti di irrigazione”.

Il programma

Ore 9.30 Apertura dei lavori a cura di Giordano Pascucci, direttore Cia Toscana; saluti Sandro Orlandini, presidente Cia Toscana Centro.

Seguiranno gli interventi programmati: “Cambiamento climatico: evoluzioni, scenari, previsioni” a cura di Bernardo Gozzini, amministratore unico Consorzio LaMMA; “Il punto di vista degli agricoltori: le nuove sfide, gli adattamenti, i fabbisogni” con Valentino Berni, presidente Cia Toscana

Quindi si svolgerà la Tavola Rotonda dal titolo “A che punto siamo su: gestione risorsa idrica, bacini di accumulo, progettualità infrastrutture, nuovi invasi, reti di adduzione-distribuzione, pozzi, captazioni e altro?”. Interverranno Monia Monni, assessore Ambiente Regione Toscana; Alessandro Mazzei, direttore generale Autorità Idrica Toscana; Marco Bottino, presidente Anbi Toscana; Stefania Saccardi, vicepresidente Regione Toscana.