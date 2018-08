Acqua: perdite in centro a Firenze

Autobotte in via Nazionale

Publiacqua informa i cittadini del Comune di Firenze che i problemi di approvvigionamento che stanno interessando alcune utenze di via Faenza, via Cennini, via Dionisi, via del Pratello, via Nazionale e limitrofe, sono causati da un probabile guasto sulla rete idrica; i tecnici stanno lavorando per individuare e riparare il danno.

Nella serata di mercoledì gli operatori hanno già riparato tre piccole perdite su allacci (1 in via Faenza e 2 in via Cennini) che però non sono risultate risolutive. Il lavoro prosegue anche stamani con tutte le squadre disponibili impegnate sul posto.

Al fine di limitare al massimo il disagio per le utenze interessate i tecnici hanno posizionato un’autobotte a disposizione dei cittadini all’angolo tra via Cennini e via Fiume.

La situazione tornerà a normalizzarsi con gradualità nel corso del pomeriggio. Publiacqua si scusa con i cittadini per i disagi che questo guasto creerà loro.