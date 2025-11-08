Accorpamenti scolastici, proteste contro il Governo

Firenze, 8-11-2025 - Lunedì 10 novembre a Firenze è in programma un presidio di Flc Cgil Toscana dalle ore 14 in via Cavour davanti alla Prefettura per chiedere al governo di ritirare il piano degli accorpamenti scolastici, e alla Regione Toscana di fare un passo indietro sulla delibera sul dimensionamento scolastico (sono 16 gli istituti da accorpare: 4 Lucca, 3 Massa Carrara, 3 Pistoia, 2 Firenze, 2 Grosseto, 2 Siena) per continuare l’opposizione alle politiche dell’esecutivo sull’istruzione. Per Flc Cgil Toscana “procedere ad accorpamenti creerebbe degli istituti troppo grandi e difficilmente gestibili, con meno personale in un periodo di taglio del turn-over, riduzione delle assunzioni e dei fondi scolastici, con la chiusura di plessi nei centri periferici”.