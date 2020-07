Accompagnamento socio-lavorativo per persone in difficoltà: il bando

Coronavirus, a Firenze on line l’avviso pubblico

È on line sulla Rete civica del Comune l’avviso pubblico per accedere a percorsi di accompagnamento socio-lavorativo da parte di coloro che sono in difficoltà socio-economica a causa dell’emergenza da Covid-19. Questi percorsi prevedono la possibilità di fare tirocini e work experience con borse lavoro. Le domande potranno essere presentate solo on line entro il 22 luglio prossimo attraverso la compilazione del modulo ‘Dichiarazione sostitutiva’ scaricabile dalla scheda servizio denominata ‘Percorsi di accompagnamento socio-lavorativi’.

Il modulo dovrà essere inviato all’indirizzo isl@comune.fi.it.

La durata dei tirocini è di minimo 2 mesi e massimo 6, per un importo di 500 euro mensili. Nel caso in cui il candidato percepisca altre forme di sostegno al reddito, fatta eccezione per il reddito di cittadinanza, verrà corrisposta un'integrazione fino alla concorrenza dell'importo stabilito nell’avviso.

L’avviso si inserisce nell’ambito del programma di rilancio cittadino ‘Rinasce Firenze’ per contrastare l’emergere di nuove forme di povertà promuovendo l’occupazione e il benessere sociale, rafforzando le misure preventive per lavoratori diventati precari a causa del Coronavirus.

“L’emergenza da Coronavirus si è fatta sentire in maniera pesante anche sul piano economico - ha detto l’assessore a Welfare Andrea Vannucci - e ha creato un quadro socio-economico difficile, contrassegnato dall’aumento del numero di persone in difficoltà, che si sono trovate a essere precarie e senza lavoro”. “L’obiettivo di questo avviso pubblico è andare incontro a questa fascia di popolazione - ha spiegato Vannucci - per dare la possibilità ai tanti che purtroppo ne fanno parte, e sono sempre di più, di potersi inserire o reinserire nel mondo del lavoro”.

Il Comune con questo avviso si rivolge a quelle categorie professionali operanti in settori fortemente colpiti dall’emergenza Covid-19, che non potranno usufruire degli ammortizzatori sociali, o che potranno essere costretti a ridimensionare la loro forza lavoro.

Nell’ambito delle risorse previste per i percorsi di inclusione sociale e lavorativa gestite attraverso il progetto Polis 2.0 di promozione e realizzazione di servizi di prossimità e di animazione territoriale saranno individuati nuovi beneficiari dei percorsi accompagnamento socio-lavorativo per evitare lo scivolamento verso forme di svantaggio sociale ed economico di persone che finora hanno lavorato, ma che stanno risentendo duramente degli effetti della chiusura delle attività commerciali presso cui operavano.

Oltre al possesso della residenza nel Comune di Firenze al 31 gennaio 2020, chi vuole fare domanda deve essere in stato di disoccupazione in data successiva al 31 gennaio 2020 a motivo della risoluzione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, dovuta all’emergenza epidemiologica da virus Covid-19; deve essere un lavoratore intermittente o a chiamata con nessuna attività a partire dall’8 marzo scorso; oppure essere un lavoratore stagionale con all’attivo almeno un contratto di lavoro stagionale stipulato a partire dal 31 gennaio 2017, per cui è venuta meno la ripresa dell’attività lavorativa. Il cittadino beneficiario del reddito di cittadinanza non è ammesso.

Per info dettagliate cliccare su https://servizi.comune.fi.it/servizi/scheda-servizio/percorsi-di-accompagnamento-socio-lavorativi