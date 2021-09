Touring Club Toscana, caccia ai Tesori Arancioni

Domenica 3 ottobre il Touring Club Italiano invita tutti alla Caccia ai Tesori Arancioni, la più grande caccia al tesoro in contemporanea in tutta Italia per scoprire le piccole eccellenze dell’entroterra nei borghi certificati con la Bandiera Arancione Touring, sulle tracce di storie, persone, monumenti e piccole curiosità custodite nei luoghi meno noti del nostro Paese.

I 100 piccoli Comuni Bandiera Arancione coinvoltinell’iniziativa proporranno un percorso in 6 tappe che saprà svelare la più profonda e autentica identità della comunità, del territorio e delle sue eccellenze. Non solo luoghi, i tesori da scovare sono personaggi del passato, mestieri antichi, attività storiche, tradizioni senza tempo e sapori delle tipicità enogastronomiche, in un viaggio ispirato dai valori che da sempre contraddistinguono il Touring Club Italiano: riscoprire e valorizzare un’Italia nascosta intrisa di un patrimonio inestimabile da tutelare e promuovere.

In Toscana è possibile partecipare a Casciana Terme Lari (PI), Casole d’Elsa (SI), Castiglion Fiorentino (AR), Certaldo (FI), Collodi - Fraz. Pescia (PT), Fosdinovo (MS), Montecarlo (LU), Montefollonico – Fraz. Torrita Di Siena (SI) E Radicofani (SI).

La Caccia ai Tesori Arancioni è gratuita e aperta a tutti con obbligo di prenotazione. Per mettersi in gioco bisogna scegliere il borgo e iscriversi con la propria squadra sul sito tesori.bandierearancioni.it (i posti sono limitati).

L’evento si svolgerà in massima sicurezza, secondo le direttive per il contrasto della diffusione del Covid-19. I partecipanti, al momento dell’iscrizione al sito tesori.bandierearancioni.it, sono invitati a verificare sul programma della singola località prescelta, l’eventuale obbligo di Green Pass.

Sono 262 (su oltre 3200 candidate) le piccole località dell’entroterra che, ad oggi, hanno ricevuto il riconoscimento di Bandiera Arancione del Touring Club Italiano: marchio di qualità turistico - ambientale assegnato ai borghi eccellenti dell’entroterra con meno di 15 mila abitanti, che soddisfano più di 250 rigorosi criteri di valutazione. Sono luoghi autentici dove arte, natura, buona cucina, sostenibilità e accoglienza sono espressione della cultura più autentica del territorio.

La Bandiera Arancione porta benefici reali e tangibili (+45% arrivi e +83% di strutture ricettive in media, dall’anno di assegnazione)e supporta un vero e proprio “circolo virtuoso”: i dati raccolti restituiscono un quadro estremamente positivo, in molti casi in controtendenza rispetto al resto del Paese.

#tesoriarancioni #touringclubitaliano #bandierearancioni

tesori.bandierearancioni.it