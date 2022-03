Accademia del Caffè Espresso: progetto in evoluzione

Sulle colline che circondano Firenze, in mezzo ai paesaggi del Rinascimento tra boschi di faggi e castagni c’è un meraviglioso esempio di archeologia industriale restituito al suo antico splendore. Questo edificio è la sede, o meglio il cuore di “Accademia del Caffè Espresso”.

Accademia nasce dal progetto visionario de La Marzocco in quella che, una volta, era la vecchia fabbrica, l’Officina come la chiamavano tutti.

All’interno di quelle mura un ristretto gruppo di artigiani geniali cambiava, dagli anni ’60 ai primi del duemila, giorno dopo giorno, il modo di intendere la macchina per caffè espresso. Erano cultori appassionati della materia prima e profondi conoscitori della tecnologia legata ai processi di estrazione.

Oggi Accademia è uno spazio aperto, condiviso: un polo magnetico, che attrae, connette, e genera passione e competenza sul rituale, tutto italiano e ormai globale, del caffè espresso.

In Accademia la conoscenza, ricerca e divulgazione intorno alla materia prima si combinano con le competenze e abilità del processo di torrefazione ed estrazione.

In linea con la propria missione, l’offerta educativa è al centro delle attività di Accademia. Un progetto didattico in evoluzione che offre cultura, competenza e approfondimenti sul mondo del caffè: dal primo contatto per l’appassionato, alla preparazione professionale del barista.

L’area espositiva di Accademia è un viaggio spettacolare, informativo e interattivo, nel complesso e affascinante mondo del caffè espresso. Dentro a ogni tazzina si celano elementi di storia, tecnologia, botanica, agronomia oltre alle implicazioni legate alla sostenibilità sociale e ambientale della materia prima. Per il visitatore tatto, vista, udito e gusto si alternano in un percorso espositivo adatto a tutti.

Lo spazio espositivo si compone anche di una zona dedicata alle mostre temporanee, per parlare di caffè attraverso diverse materie tangenti, di una sezione dedicata al caffè, nella sua componente più strettamente botanica ed agronomica e di una piantagione di caffè in serra. Quest’ultima è il vero cuore verde del posto, e non a caso ne occupa lo spazio centrale, per sottolineare la centralità del caffè nella missione di Accademia.

Attualmente Accademia sta ospitando la mostra “Viaggio nella terra del caffè”, nata dalla collaborazione tra il Museu do Cafè di Santos e l’Ambasciata del Brasile a Roma. La mo- stra racconta la storia dell’emigrazione italiana in Brasile, un flusso migratorio che negli ultimi decenni dell’Ottocento ha contribuito in grande misura allo sviluppo e al successo della cafficoltura brasiliana.

Accademia del Caffè Espresso vuole essere un punto di riferimento per studi, ricerche e approfondimenti che abbiano come obiettivo la creazione di un ponte ideale che metta in connessione produttori e consumatori nella costruzione di un sistema virtuoso e soste- nibile, in cui tutti gli attori della filiera possano beneficiare.

Nel 2020, Accademia ha avviato un progetto di ricerca insieme al neurobiologo vegetale Stefano Mancuso, direttore di PNAT (spin-off accademico dell’Università di Firenze) ed ENEA, l’agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico – sostenibile. Il progetto durerà tre anni e avrà l’obiettivo di analizzare la pianta del caffè in tutte le sue componenti.

L’offerta formativa di Accademia si struttura su più livelli e offre nozioni di base e appro- fondimenti sia per appassionati sia per professionisti, basandosi su due modelli di didat- tica: experience e corsi.

Le experience sono mini-corsi della durata di un’ora che permettono un primo approccio con il complesso mondo del caffè: dal cupping alla Latte Art, dall’ABC dell’estrazione dell’espresso alle basi della tostatura e del “processing”, la lavorazione del caffè.

I corsi – tipicamente della durata di 4 ore - sono invece pensati come percorsi di approfondimento sul caffè: Storia del caffè, La Lavorazione del caffè, Analisi Sensoriale e Arte e Scienza dell’estrazione dell’espresso.

Accademia di recente è stata appuntata Premier Campus SCA (Specialty Coffee Asso- ciation), e a partire da marzo (2022) verranno erogati i corsi SCA e CQI, percorsi ricono- sciuti a livello internazionale per la formazione e certificazione sul caffè. I primi corsi che verranno erogati in Accademia sono i moduli Barista e Brewing, in collaborazione con Alessandro Galtieri.

Accademia offre percorsi di specializzazione in collaborazione con università, enti e istituzioni, per contribuire alla diffusione di competenze sulla cultura del caffè.

Orari Accademia del Caffè Espresso

Accademia del Caffè Espresso è aperta per visite lunedì, mercoledì e venerdì. Le visite sono guidate offrono un’esperienza immersiva nel mondo de La Marzocco e del caffè in generale. Per informazioni e prenotazioni visitate il sito: www.accademiaespresso.com/vivi-accademia.

Lun. 10.00 11.15 14.30 Mer. 10.00Ven. 10.00 11.15 14.30