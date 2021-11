Abbraccia un albero, dai vita a un bosco

Un giovane albero per ricordare Roberto Vassanelli, presidente della Commissione Ambiente del Quartiere 4 dal 2004 al 2009 in occasione della Festa dell’albero che si sta celebrando in questi giorni in città con numerose iniziative in tutti i quartieri. Alla messa a dimora, oggi nel giardino della BiblioteCaNova dell’Isolotto, erano presenti il sindaco Dario Nardella, l’assessore alle Pari opportunità Benedetta Albanese, il presidente del Quartiere 4 Mirko Dormentoni, insieme a tanti cittadini del quartiere e alla famiglia di Roberto.

L’iniziativa si è congiunta con la staffetta promossa in occasione del Filo Rosso, la rassegna di appuntamenti culturali e sportivi contro la violenza sulle donne organizzata dal Quartiere 4 e dal Gruppo sportivo Le Torri in collaborazione con il Quartiere 5. Alla staffetta hanno partecipato gli assessori Benedetta Albanese e Cosimo Guccione, nel momento dello scambio di testimone tra il presidente Dormentoni e il presidente del Quartiere 5 Cristiano Balli presso la passerella dell'Isolotto alle Cascine, insieme a decine di persone e di società sportive.

Domenica 21 novembre, con partenza alle ore 15 dell'Anfiteatro del parco dell'Anconella, FIAB Firenze Ciclabile partecipa alla Festa dell'Albero del Comune di Firenze, organizzando una pedalata fra i parchi dell'Anconella e dell'Albereta e i giardini sull'Arno del Q2 rinati dopo l'uragano del 2015 che li aveva distrutti, come ci racconterà un tecnico della Direzione Ambiente a fine pedalata.

Un albero, simbolo di vita, segno tangibile di un amore profondo che allunga le proprie radici estendendole dalla sfera intima di una famiglia, colpita da un grave lutto, alla dimensione pubblica, avvolta dall'abbraccio di una comunità. Un acero donato e piantato in piazza Landi, a Strada in Chianti, per dire che alla fine di un percorso segue sempre un inizio e andare avanti diventa necessario, nonostante il dolore incolmabile per la scomparsa prematura dei propri familiari.

Paola Pieraccioni ha perso il marito Roberto Del Sere solo 14 mesi fa a causa di un male inguaribile. Al grande amore che la legava al compagno di vita la cittadina, residente a Strada in Chianti, ha voluto rendere omaggio, insieme alle figlie, arricchendo lo spazio pubblico con la donazione di una pianta all’amministrazione comunale. La cerimonia si è tenuta questa mattina ed è stata accolta con commozione dai familiari e dai cittadini di Strada in Chianti.

Nuovi alberi nei cortili delle scuole del territorio, in particolare in quello della scuola dell'infanzia "Ciari" e delle primarie "Carducci" e "Masih". Così l'amministrazione comunale di Certaldo ha deciso di celebrare la Giornata nazionale degli alberi, che ricorre il 21 novembre. Istituita dal ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, questa iniziativa mira a promuovere la tutela dell'ambiente, la riduzione dell'inquinamento e la valorizzazione degli alberi e si affianca a iniziative di alcune associazioni, come la Festa dell'albero organizzata da Legambiente.In totale, saranno piantati quindici alberi donati al Comune di Certaldo dalla ditta Termplast con sede a Gambassi Terme, acquisita di recente dalla multinazionale Schur Flexibles: l'azienda ha predisposto alcuni schemi grafici proponendo la piantumazione di alcune nuove alberature all'interno dei cortili delle scuole così da migliorarne la vivibilità.

Il progetto prevede la piantumazione di cinque piante di leccio alla "Ciari", di sei piante di leccio alla "Carducci" e di altre quattro piante di leccio alla "Masih".Un gesto di grande generosità, quello dell'azienda gambassina, che l'amministrazione comunale ha accolto con grande gratitudine

E’ partita questa mattina, nel giorno precedente la Giornata nazionale degli alberi, la piantagione dei primi alberi del progetto Abbraccia un albero, dai vita a un bosco a Montopoli in Val d'Arno. Negli scorsi due mesi dedicati alla raccolta fondi tanti eventi e molte donazioni hanno tenuto alta l’attenzione sul progetto del primo biobosco partecipato. Complessivamente sono stati donati 225mila euro che contribuiranno a finanziare la realizzazione del progetto. Oggi l’inizio della seconda fase, quella che vede nascere il bosco.

Erano presenti a Montopoli Daniela Mori, presidente del Consiglio di Sorveglianza di Unicoop Firenze, Stefano Mancuso, direttore del laboratorio di Neurobiologia vegetale, professore Università di Firenze, e Fausto Ferruzza, presidente Legambiente Toscana, oltre a Istituzioni ed associazioni della zona ed una rappresentanza delle sezioni soci Unicoop Firenze.

Da domani inoltre verrà attivato un sistema di monitoraggio che permetterà di inviare ai soci donatori aggiornamenti settimanali sullo stato del bosco. In futuro il sistema verrà poi a comunicare in tempo reale il monitoraggio della co2 e degli altri inquinanti assorbiti dal bosco.

Nelle scorse settimane l’area, che precedentemente ospitava un allevamento intensivo, è stata sottoposta ad un accurato processo di bonifica, che ha permesso di rimuovere 17.000 tonnellate di cemento e asfalto e di restituire il suolo al suo ciclo naturale, recuperando anche la permeabilità del terreno. La bonifica, fatta da Unicoop Firenze, è stata monitorata e rendicontata da Legambiente.

Sono oltre 10 mila i soci donatori che hanno sostenuto la campagna, con piccoli e grandi contributi, fra donazioni alle casse e online, partecipazione a cene e lotterie e altre iniziative per un totale di 80 mila euro. La cifra viene raddoppiata da Unicoop Firenze. A questo contributo si sommano altri 65 mila euro dai prodottiViviverde, per un totale di 225 mila euro. Per il periodo della raccolta fondi, infatti, parte del ricavato della vendita dei prodotti della linea verde di Coop nei Coop.Fi è stata destinata al progetto e sono stati 530 mila i soci che hanno concorso alla realizzazione del biobosco di Montopoli con questa modalità.