Abbonamenti Ataf, da oggi 18 agosto le domande per il rimborso Covid

Chi ha diritto e cosa deve fare per ottenerlo. Le richieste presentate in precedenza non saranno ritenute valide dall'azienda

Da oggi 18 agosto 2020, in ottemperanza della legge 77 del 17/07/2020 art. 215, è attiva la campagna di ristoro degli abbonamenti non utilizzati a causa dell’emergenza Covid – 19.

È tutto spiegato nel sito ufficiale di Ataf.

Chi ha diritto al ristoro:

Hanno diritto al ristoro i possessori di abbonamento mensile di marzo 2020, trimestrale, annuale, studenti, Pegaso, L.R. 100/98 acquistato entro il 09/03/2020 che, a causa dell’emergenza sanitaria, non hanno potuto utilizzare il titolo di viaggio (per via della chiusura di scuole e Università o per inattività lavorativa) durante il periodo di “lockdown”, ovvero:

» per gli Studenti dal 05/03/2020 al 10/06/2020

» per gli altri abbonamenti dal 10/03/2020 al 03/05/2020 o 17/05/2020.

Per avere diritto al ristoro è obbligatorio autocertificare la motivazione per la quale non si è potuto utilizzare l’abbonamento per recarsi c/o scuola/istituto/università o lavoro in funzione delle disposizioni di chiusura previste dall’emergenza Covid-19.

Modalità di Ristoro

Gli aventi diritto potranno scegliere tra le seguenti modalità di ristoro:

» PROLUNGAMENTO DELLA DURATA DELL’ABBONAMENTO: per un periodo corrispondente a quello relativo al mancato utilizzo. Il prolungamento potrà essere richiesto anche nel caso in cui l’abbonamento sia scaduto e dovrà avere inizio validità entro il 01/03/2021.

» VOUCHER: pari al valore in giorni del mancato utilizzo del titolo di viaggio. Il voucher potrà essere utilizzato entro 12 mesi dalla data di emissione esclusivamente per acquisti effettuati in un’unica soluzione presso le biglietterie aziendali.

Presentazione delle richieste

Dal 18/08/2020 ed entro il 15/10/2020 (salvo proroga dello stato di emergenza) è possibile richiedere il ristoro compilando l’apposito form: clicca qui per presentare la richiesta.

L'Ataf ricorda che non saranno ritenute valide le domande già pervenute attraverso canali diversi (Pec, mail, telefono).

Cosa è necessario per richiedere il ristoro

» dati anagrafici e codice fiscale del titolare (se minore anche del legale tutore);

» i dati dell’abbonamento e della tessera per il quale si chiede il ristoro;

» copia digitale della Carta Unica oppure, in caso di abbonamenti cartacei, copia digitale sia del titolo di viaggio che della tessera personale, se prevista (TLC, Pegaso, Easy-Welfare);

» indicazione della scuola/istituto/università oppure dell’azienda/società;

» motivazione del mancato utilizzo del titolo di viaggio;

» copia digitale di un documento di riconoscimento;

» indirizzo mail attivo (una volta completata la procedura di compilazione della pratica, il cliente riceverà una mail di conferma contenente il n° identificativo della pratica in esame all’indirizzo mail fornito).

Conferma della richiesta e modalità di fruizione del ristoro

L'abbonato, entro 30 gg dalla ricezione della richiesta, riceverà tramite mail la documentazione necessaria per fruire del ristoro, ovvero:

» In caso di prolungamento, un documento con il dettaglio del periodo di prolungamento e QR code univoco a conferma della validità del documento. Il Cliente dovrà necessariamente portare con sé il documento (copia cartacea o digitale sul proprio dispositivo) per tutta la durata della validità, assieme alla propria Carta UNICA (o al proprio abbonamento cartaceo). Entrambi dovranno essere esibiti all’atto della verifica.

» In caso di voucher, un documento con il dettaglio del valore del credito e QR Code univoco a conferma della validità del documento. Il voucher, nominativo e strettamente personale, dovrà essere consegnato all’atto dell’acquisto di nuovi titoli di viaggio esclusivamente presso la biglietteria aziendale, entro e non oltre 12 mesi dall’emissione.