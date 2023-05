Abbattimento dei pini in Viale Redi, i Cinque stelle chiedono dialogo

“Assistiamo ormai da giorni al braccio di ferro tra Comune e residenti circa l’abbattimento di 23 pini dislocati lungo Viale Redi per quello che l’Amministrazione fiorentina spaccia come l’ennesimo progetto di riqualificazione cittadino” così i consiglieri del Movimento Cinque Stelle De Blasi e Masi.

“Davanti alle resistenze e ai presidi dei fiorentini che risiedono nella zona, il Comune ha fermato i lavori di taglio degli alberi, ma per quanto tempo? E quali sono le intenzioni dell’Amministrazione?”.“Dispiace constatare – dichiara De Blasi - che anche in questo caso il Sindaco Nardella sta perdendo un’occasione. Quella del dialogo e del confronto tra le parti coinvolte”.“Per noi non è una novità, siamo purtroppo ormai abituati alle assenze del primo cittadino in Consiglio Comunale, ai silenzi e alle scelte prese senza alcuna condivisione”.“Ma i cittadini no, e non meritano questa mancanza di rispetto su un tema quale quello dell’abbattimento degli alberi, che tocca da vicino tutti noi perché è strettamente legato alla salute e alla sicurezza collettiva” prosegue De Blasi.

“Il MoVimento 5 Stelle non si è dimenticato degli episodi recenti di caduta di fusti, che si sono verificati sia in luoghi molto frequentati della città - pensiamo al pino al luna park delle Cascine che solo per miracolo non ha portato a conseguenze tragiche - sia in posti che dovrebbero essere, per loro natura sicuri, quali le scuole – ricordiamo le cadute alla Vittorio Veneto Pestalozzi e all’istituto comprensivo della Montagnola”.

“Ebbene, pare quanto mai legittimo domandarsi se il Comune effettua con regolarità le perizie sullo stato di salute degli alberi che sono dislocati sul territorio cittadino perché i dubbi sono molti e gli avvenimenti nefasti molteplici” sottolineano i pentastellati.

“L’abbattimento dei ventitre pini sul Viale Redi viene descritta dall’Amministrazione come necessaria per evitare l’intasamento delle vie di scarico delle acque piovane e non danneggiare il manto stradale. I residenti e Italia Nostra invece si oppongono perché, con l’abbattimento, andrebbe ad aumentare l’isola di calore della zona a danno della salute di tutti”.“Proprio ieri con i voti della maggioranza è passata in Consiglio la delibera di approvazione del PAESC che, tra gli obiettivi, ha la tutela del clima e dell’ambiente”.

“Non si capisce allora come l’abbattimento degli alberi sul Viale Redi possa mitigare l’inquinamento o favorire un miglioramento ambientale, visto che la stessa Italia Nostra ha rilevato che il taglio dei fusti porterà danni anche ai tanti volatili presenti nel Viale, disattendendo anche a quanto normato in materia da legislazione e direttive Europee, Italiane e Regionali”.“Auspichiamo quindi l’apertura di un dialogo da parte del Comune e una ripensamento sulle scelte finora assunte”.