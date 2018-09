Abbandona un materasso al cassonetto: multata

Sanzionato anche un 46nne che aveva lasciato in strada due sportelli in formica

Colti sul fatto mentre abbandonavano un materasso e due sportelli in formica a poca distanza da un cassonetto. Si è conclusa con una raffica di contravvenzioni una serie di controlli della polizia municipale in via Pacini, nel Quartiere 1.

Nei giorni scorsi alcuni cittadini avevano segnalato che i cassonetti dei rifiuti venivano utilizzati come una vera e propria discarica. Così, dalla mezzanotte alle 6 di questa mattina, gli agenti del reparto analisi e strategie e dell’ambientale si sono appostati nella zona. Poco dopo le 2 hanno sorpreso una residente di 50 anni che abbandonava un materasso ad una decina di metri di distanza dal cassonetto. Due ore e mezzo più tardi hanno invece scoperto un altro residente, di 46 anni,che aveva lasciato in strada due sportelli in formica. Ad entrambi gli agenti hanno contestato un verbale da 600 euro. É partita anche una segnalazione all’apposito ufficio di Alia spa.