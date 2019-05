Abbandona rifiuti fuori dai cassonetti, multa da 166 euro

Via Ximenes, i Vigili urbani sono risaliti al responsabile. In corso accertamenti su un altro scarico irregolare

Un responsabile individuato e multato e accertamenti in corso per risalire ad un altro. È questo l’esito di controlli mirati della Polizia Municipale in via Ximenes, zona Due Strade. Una pattuglia dei vigili di quartiere lunedì scorso hanno notato vicino ai cassonetti nei pressi della scuola materna un grande sacco nero, un secchio di vernice e altri rifiuti ingombranti abbandonati. Poco gli agenti hanno visto arrivare un’auto da cui è sceso un conducente che ha abbandonato due sacchi neri dietro ai cassonetti per poi allontanarsi velocemente. All’interno di questi sacchi matassine di fili elettrici, pezzi di legno e tubi di scarico in plastica. Grazie ad alcuni accertamenti è stato possibile risalire al proprietario del veicolo, un 58enne fiorentino. L’uomo, convocato mercoledì dalla Polizia Municipale, ha riferito che il responsabile dell’abbandono era il figlio 28enne. Il giovane, invitato presso gli uffici il giorno successivo, ha ammesso la sua colpa ed è stato multato con un verbale da 166 euro per violazione del Regolamento comunale sullo smaltimento dei rifiuti.

Per quanto riguarda gli altri sacchi, questi contenevano dei residui di tubi e di materiale edile. Gli agenti hanno chiesto l’intervento di Alia per lo smaltimento. Sono in corso le indagini per risalire al responsabile.