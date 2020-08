A1: oggi viabilità difficile tra Calenzano e Barberino

Anche sulla SS1 traffico bloccato

Poco prima delle 16:00, sulla A1 Milano-Napoli, è stato riaperto il tratto compreso tra Calenzano e Barberino in direzione di Bologna, che era stato temporaneamente chiuso a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 267 in cui è rimasta coinvolta una moto e un mezzo pesante. Ma anche successivamente, sul luogo dell’evento, si sono registrato chilometri di coda, in diminuzione, ma ormai accumulata da ore verso Bologna.

Sempre oggi sulla strada statale 1 “Via Aurelia” il traffico in direzione Roma è stato provvisoriamente bloccato a causa di un incidente tra Fonteblanda e Albinia (km 155) nel comune di Orbetello, in provincia di Grosseto. Per cause in corso di accertamento l’incidente ha coinvolto un mezzo pesante e un furgone. Il personale Anas è intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilità.