A1: chiusure notturne nell'area fiorentina

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie, nelle due notti di lunedì 31 agosto e martedì 1 settembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Firenze Scandicci, in entrata verso Bologna e in uscita, provenendo da Roma.

Contestualmente sarà chiusa l'area di servizio "Villa Costanza est", situata nel ratto tra Firenze Impruneta e Firenze Scandicci, verso Bologna.In alternativa si consiglia:per la chiusura dell'entrata: Firenze nord;per la chiusura dell'uscita: Firenze Impruneta.